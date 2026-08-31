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Новини Кадрові зміни в ДПСУ
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Зеленський призначив Ченчика тимчасовим виконувачем обов’язків голови ДПСУ

Зеленський призначив нового тимчасового виконувача обов’язків голови ДПСУ

Обов'язки голови Державної прикордонної служби України тимчасово виконуватиме Вадим Ченчик.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Так, одним із указів глава держави увільнив від тимчасового виконання обовʼязків Голови Державної прикордонної служби України Валерія Вавринюка.

Водночас заступник голови ДПСУ Вадим Ченчик тимчасово виконуватиме обов'язки голови Державної прикордонної служби України.

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Автор: 

ДПСУ Держприкордонслужба (6455) Зеленський Володимир (26830)
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Топ коментарі
+1
Цей пристосуванець відповідав за східний кордон України у 2014 році,коли їхали "туристи" до Криму та Донбасу...
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31.08.2026 13:21 Відповісти

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