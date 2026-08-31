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Зеленський призначив Ченчика тимчасовим виконувачем обов’язків голови ДПСУ
Обов'язки голови Державної прикордонної служби України тимчасово виконуватиме Вадим Ченчик.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Подробиці
Так, одним із указів глава держави увільнив від тимчасового виконання обовʼязків Голови Державної прикордонної служби України Валерія Вавринюка.
Водночас заступник голови ДПСУ Вадим Ченчик тимчасово виконуватиме обов'язки голови Державної прикордонної служби України.
Топ коментарі
+1 Bcyньханукужидувсраку
показати весь коментар31.08.2026 13:21 Відповісти Посилання
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