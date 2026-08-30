Зеленський анонсував нову комунікацію з представниками Трампа: "Завтра буде більше деталей"

Президент України Володимир Зеленський заявив про підготовку до нової комунікації з представниками президента США. Більше деталей щодо майбутніх контактів, за його словами, стане відомо в понеділок.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у вечірньому зверненні президента України Володимира Зеленського.

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Україна готується до нових контактів зі США

Зеленський розповів, що відбулися важливі зустрічі. За його словами, разом із командою він готується до нової комунікації з представниками президента США.

"Були важливі зустрічі. З командою ми готуємось до нової комунікації з представниками Президента Америки. Завтра буде більше деталей", – сказав Зеленський.

Президент зазначив, що Україна працює над тим, щоб війна не залишалася єдиним варіантом подальшого розвитку подій.

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Зеленський розповів про спільні погляди

За словами президента, США поділяють багато українських поглядів на ситуацію.

Зокрема, йдеться про становище на фронті та російські удари по Україні.

"Важливо, що Америка поділяє багато наших поглядів на ситуацію – на ситуацію на фронті, на ситуацію з ударами", – сказав президент.

Нагадаємо, Зеленський також заявив, що восени потрібно довести рівень збиття ворожих дронів вище за 90%.

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