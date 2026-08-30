Глава ЦРУ Реткліфф пропонує провести зустріч між Трампом, Зеленським та Путіним, - Axios

Очільник ЦРУ Джон Реткліфф під час нерозголошуваного візиту до Москви висунув ініціативу щодо проведення саміту за участю Дональда Трампа, Володимира Зеленського та диктатора Володимира Путіна. Головне завдання потенційних перемовин - пошук шляхів для припинення війни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це із посиланням на власні джерела пише Axios.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Інформація від джерел

Як зазначає видання, це був перший випадок, коли Реткліфф особисто долучився до дипломатичних зусиль, спрямованих на досягнення прориву між Росією та Україною.

Джерела стверджують, що візит голови ЦРУ був частково спрямований на з'ясування того, чи зможуть керівники російських спецслужб допомогти переконати Путіна відновити мирні переговори за посередництва США.

З ким зустрічався Реткліфф?

Під час перебування у Москві очільник ЦРУ провів перемовини із керівником СЗР Сергієм Наришкіним та очільником ФСБ Олександром Бортніковим.

Читайте: Директор ЦРУ Реткліфф міг повідомити Путіну про складне становище РФ, - NYT

За даними джерел, Реткліфф розцінив Бортнікова як прагматичного співрозмовника, спроможного сприяти перезапуску переговорного процесу. Водночас видання The New York Times зазначало, що директор ЦРУ змалював очільнику ФСБ песимістичний сценарій для РФ на фронті та закликав Кремль домовитися до подальшого загострення ситуації.

У Києві до дипломатичних намірів Путіна ставляться із недовірою. Українські посадовці наголошують: розвіддані вказують на те, що російський диктатор готує суттєву ескалацію бойових дій.

Читайте також: Директор ЦРУ Реткліфф їздив до Москви, щоб попередити Путіна щодо Балтії та Ірану, - ЗМІ

Візит Джона Реткліффа до Москви

Директор ЦРУ Джон Реткліфф 25 серпня прибув у Москву для проведення переговорів із російськими чиновниками.

Російські ЗМІ пишуть, що у Путіна було призначено дуже масштабний захід із сотнями людей, але кілька днів тому його перенесли.

США попросили Україну утриматися від атак на Москву, Санкт-Петербург та північ Росії через візит своїх чиновників.

За даними ЗМІ, Реткліфф міг попередити Путіна про наслідки нової мобілізації та нападу на НАТО.

Зазначимо, що востаннє директор ЦРУ Вільям Бернс особисто відвідував Росію у листопаді 2021, щоб застерегти від військових дій проти України та з'ясувати причини нарощування російських військ біля кордонів.

Читайте також: Директор ЦРУ Реткліфф міг повідомити Путіну про складне становище РФ, - NYT