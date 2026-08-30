Глава ЦРУ Ретклифф предлагает провести встречу между Трампом, Зеленским и Путиным, - Axios
Глава ЦРУ Джон Ретклифф во время закрытого визита в Москву выступил с инициативой о проведении саммита с участием Дональда Трампа, Владимира Зеленского и диктатора Владимира Путина. Главная задача потенциальных переговоров — поиск путей прекращения войны.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на собственные источники пишет Axios.
Информация из источников
Как отмечает издание, это был первый случай, когда Ретклифф лично присоединился к дипломатическим усилиям, направленным на достижение прорыва в отношениях между Россией и Украиной.
Источники утверждают, что визит главы ЦРУ был частично направлен на выяснение того, смогут ли руководители российских спецслужб помочь убедить Путина возобновить мирные переговоры при посредничестве США.
С кем встречался Ретклифф?
Во время пребывания в Москве глава ЦРУ провел переговоры с руководителем СВР Сергеем Нарышкиным и главой ФСБ Александром Бортников.
По данным источников, Ретклифф расценил Бортников как прагматичного собеседника, способного способствовать возобновлению переговорного процесса. В то же время издание The New York Times отмечало, что директор ЦРУ обрисовал главе ФСБ пессимистический сценарий для РФ на фронте и призвал Кремль договориться до дальнейшего обострения ситуации.
В Киеве к дипломатическим намерениям Путина относятся с недоверием. Украинские чиновники подчеркивают: разведданные указывают на то, что российский диктатор готовит существенную эскалацию боевых действий.
Визит Джона Ретклиффа в Москву
- Директор ЦРУ Джон Ретклифф 25 августа прибыл в Москву для проведения переговоров с российскими чиновниками.
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Российские СМИ пишут, что у Путина было запланировано очень масштабное мероприятие с участием сотен людей, но несколько дней назад его перенесли.
- США попросили Украину воздержаться от атак на Москву, Санкт-Петербург и север России из-за визита своих чиновников.
- По данным СМИ, Ретклифф мог предупредить Путина о последствиях новой мобилизации и нападения на НАТО.
- Отметим, что в последний раз директор ЦРУ Уильям Бернс лично посещал Россию в ноябре 2021 года, чтобы предостеречь от военных действий против Украины и выяснить причины наращивания российских войск у границ.
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То есть устроить Путину очередные почести и спектакль-сериал Анкоридж ?
Есть ли смысл у подобных встечах, если Путин в очередной раз повторит свою "песню о главном", а Трамп - всепланетарный мироносец и адвокат агрессора, - ему подпоет?!