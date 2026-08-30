Глава ЦРУ Ретклифф предлагает провести встречу между Трампом, Зеленским и Путиным, - Axios

Глава ЦРУ Джон Ретклифф во время закрытого визита в Москву выступил с инициативой о проведении саммита с участием Дональда Трампа, Владимира Зеленского и диктатора Владимира Путина. Главная задача потенциальных переговоров — поиск путей прекращения войны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на собственные источники пишет Axios.

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Информация из источников

Как отмечает издание, это был первый случай, когда Ретклифф лично присоединился к дипломатическим усилиям, направленным на достижение прорыва в отношениях между Россией и Украиной.

Источники утверждают, что визит главы ЦРУ был частично направлен на выяснение того, смогут ли руководители российских спецслужб помочь убедить Путина возобновить мирные переговоры при посредничестве США.

С кем встречался Ретклифф?

Во время пребывания в Москве глава ЦРУ провел переговоры с руководителем СВР Сергеем Нарышкиным и главой ФСБ Александром Бортников.

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По данным источников, Ретклифф расценил Бортников как прагматичного собеседника, способного способствовать возобновлению переговорного процесса. В то же время издание The New York Times отмечало, что директор ЦРУ обрисовал главе ФСБ пессимистический сценарий для РФ на фронте и призвал Кремль договориться до дальнейшего обострения ситуации.

В Киеве к дипломатическим намерениям Путина относятся с недоверием. Украинские чиновники подчеркивают: разведданные указывают на то, что российский диктатор готовит существенную эскалацию боевых действий.

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Визит Джона Ретклиффа в Москву

Директор ЦРУ Джон Ретклифф 25 августа прибыл в Москву для проведения переговоров с российскими чиновниками.

Российские СМИ пишут, что у Путина было запланировано очень масштабное мероприятие с участием сотен людей, но несколько дней назад его перенесли.

США попросили Украину воздержаться от атак на Москву, Санкт-Петербург и север России из-за визита своих чиновников.

По данным СМИ, Ретклифф мог предупредить Путина о последствиях новой мобилизации и нападения на НАТО.

Отметим, что в последний раз директор ЦРУ Уильям Бернс лично посещал Россию в ноябре 2021 года, чтобы предостеречь от военных действий против Украины и выяснить причины наращивания российских войск у границ.

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