Директор ЦРУ Ретклифф ездил в Москву, чтобы предупредить Путина о Балтии и Иране, - СМИ

Директор ЦРУ Джон Ретклифф во время секретного визита в Москву предупредил российское руководство о недопустимости действий, ведущих к эскалации конфликта в отношении стран Балтии, и призвал Кремль прекратить поддержку Ирана.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают источники The Wall Street Journal и Politico.

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По данным источников Politico, в ходе переговоров речь шла, в частности, о Литве, Латвии и Эстонии. Ретклифф якобы потребовал от Москвы не предпринимать действий, которые могли бы обострить ситуацию вокруг стран Балтии, а также прекратить военную и экономическую поддержку Ирана.

Сам факт визита Ретклиффа в Москву уже подтвердил Кремль. Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что глава ЦРУ встречался с представителями российских спецслужб, но не с Владимиром Путиным. По его словам, Путину доложили о результатах переговоров.

В США опасаются проверки Россией готовности НАТО

В начале августа The Wall Street Journal писала об оценках американской разведки, согласно которым Россия в ближайшие годы может попытаться проверить готовность НАТО реагировать на ограниченную агрессию.

Речь шла, в частности, о возможной ограниченной военной операции или гибридной атаке - например, масштабной кибератаке - против одной из стран Альянса. Среди наиболее вероятных целей называли именно прибалтийские государства.

По данным WSJ, именно эти опасения могли стать одной из причин поездки Ретклиффа в Москву. Издание сообщило, что глава ЦРУ совершил визит, чтобы прямо предупредить Россию не нападать на страны НАТО.

После Москвы Ретклифф остался в Риге

Ретклифф прибыл в Москву из Риги на американском военно-транспортном самолете. Его пребывание в российской столице длилось около восьми часов.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Вильнюс заранее знал о визите главы ЦРУ в Москву. В то же время он не стал раскрывать содержание переговоров.

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"Я могу лишь предположить, что эта встреча направлена на снижение геополитической напряженности, и я очень положительно к этому отношусь", - сказал Науседа. Он также сообщил, что союзники должны передать литовской стороне информацию о цели и содержании встречи на следующей неделе.

Что известно о реакции Путина

На следующий день после визита Ретклиффа Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с позицией Кремля, сообщил, что Путин якобы не верит в перспективы дальнейших переговоров и готов к эскалации боевых действий. При этом речь шла прежде всего о возможном усилении российских обстрелов Украины.

Президент США Дональд Трамп назвал поездку Ретклиффа в Москву "полуобычной" и заявил, что она может быть связана с усилиями по завершению войны в Украине.

По возвращении в США Ретклифф посетил Белый дом, где должен был доложить президенту Дональду Трампу о результатах поездки. Подробности переговоров официально не разглашаются.

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