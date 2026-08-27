Директор ЦРУ Реткліфф їздив до Москви, щоб попередити Путіна щодо Балтії та Ірану, - ЗМІ

Директор ЦРУ Джон Реткліфф під час таємного візиту до Москви попередив російське керівництво про неприпустимість ескалаційних дій щодо країн Балтії та закликав Кремль припинити підтримку Ірану.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють джерела The Wall Street Journal та Politico.

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За даними джерел Politico, під час переговорів йшлося, зокрема, про Литву, Латвію та Естонію. Реткліфф нібито вимагав від Москви не вдаватися до дій, які могли б загострити ситуацію навколо країн Балтії, а також припинити військову та економічну підтримку Ірану.

Сам факт візиту Реткліффа до Москви вже підтвердив Кремль. Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що глава ЦРУ зустрічався з представниками російських спецслужб, але не з Володимиром Путіним. За його словами, Путіну доповіли про результати переговорів.

У США побоюються перевірки Росією готовності НАТО

На початку серпня The Wall Street Journal писала про оцінки американської розвідки, згідно з якими Росія у найближчі роки може спробувати перевірити готовність НАТО реагувати на обмежену агресію.

Йшлося, зокрема, про можливу обмежену військову операцію або гібридну атаку — наприклад, масштабну кібератаку — проти однієї з країн Альянсу. Серед найбільш імовірних цілей називали саме балтійські держави.

За даними WSJ, саме ці побоювання могли стати однією з причин поїздки Реткліффа до Москви. Видання повідомило, що глава ЦРУ здійснив візит для прямого попередження Росії не нападати на країни НАТО.

Після Москви Реткліфф залишився у Ризі

Реткліфф прибув до Москви з Риги на американському військово-транспортному літаку. Його перебування в російській столиці тривало близько восьми годин.

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що Вільнюс заздалегідь знав про візит глави ЦРУ до Москви. Водночас він не став розкривати зміст переговорів.

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"Я можу лише припустити, що ця зустріч спрямована на зниження геополітичної напруженості, і я дуже позитивно до цього ставлюся", – сказав Науседа. Він також повідомив, що союзники мають передати литовській стороні інформацію про мету та зміст зустрічі наступного тижня.

Що відомо про реакцію Путіна

Наступного дня після візиту Реткліффа Bloomberg із посиланням на джерела, обізнані з позицією Кремля, повідомив, що Путін нібито не вірить у перспективи подальших переговорів і готовий до ескалації бойових дій. Водночас ішлося насамперед про можливе посилення російських обстрілів України.

Президент США Дональд Трамп назвав поїздку Реткліффа до Москви "напівзвичайною" та заявив, що вона може бути пов'язана із зусиллями щодо завершення війни в Україні.

Після повернення до США Реткліфф відвідав Білий дім, де мав доповісти президенту Дональду Трампу про результати поїздки. Подробиці переговорів офіційно не розголошуються.

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