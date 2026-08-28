Директор ЦРУ Ретклифф мог сообщить Путину о сложном положении РФ, - NYT

Директор ЦРУ Джон Ретклифф во время визита в Москву, возможно, передал главе ФСБ Александру Бортников оценку реального положения России в войне против Украины и призвал Кремль начать серьёзные переговоры о ее прекращении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The New York Times со ссылкой на действующих и бывших американских чиновников.

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По данным издания, в ЦРУ опасаются, что российский диктатор Владимир Путин может не получать от своих советников достоверной информации о ходе войны и реальных потерях российской армии.

Собеседники NYT утверждают, что Ретклифф во время разговора с Бортниковым дал понять: учитывая военные и экономические трудности России, Москве стоит согласиться на серьезные переговоры о прекращении войны, пока ситуация не ухудшилась еще больше.

В то же время, по информации издания, директор ЦРУ не выдвигал никаких угроз и не предупреждал о возможных последствиях со стороны США в случае отказа Путина от переговоров.

Канал связи работает параллельно с другими контактами

NYT отмечает, что контакт между Ретклиффом и Бортниковым существует параллельно с другими каналами переговоров администрации президента США Дональда Трампа с Кремлем.

В частности, контакты происходят при участии спецпредставителя Трампа Стива Уиткоффа и его зятя Джареда Кушнера.

Некоторые американские чиновники рассчитывают, что Путин, который в прошлом работал в советских спецслужбах, может воспринять оценку директора ЦРУ как более достоверную и актуальную, чем аналогичное послание по дипломатическим каналам.

В США оценивают российское наступление как неудачное

По информации NYT, продвижение российских войск на фронте фактически остановилось, при этом армия РФ продолжает нести значительные потери.

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В июле Ретклифф заявлял, что средняя продолжительность жизни российского военнослужащего на передовой составляет менее 35 минут.

Он также отмечал, что за 18 месяцев его работы на посту директора ЦРУ Россия захватила около 1% территории Украины. В значительной степени продвижение российских войск, по его словам, сдерживалось благодаря эффективному применению Украиной беспилотников.

Перед поездкой Ретклифф беседовал с украинской стороной

Перед встречей с Бортниковым Ретклифф, по данным NYT, провел беседу с украинскими коллегами.

Он заверил их, что во время визита в Москву будет выяснять позицию российской стороны и не будет вести переговоров о возможных территориальных или иных уступках со стороны Украины.

Ранее Ретклифф и Бортников контактировали по вопросам обмена военнопленными. Однако встреча в Москве на этой неделе стала их первым личным контактом.

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