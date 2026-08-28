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Новости Визит Ретклиффа в Москву
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Директор ЦРУ Ретклифф мог сообщить Путину о сложном положении РФ, - NYT

Директор ЦРУ Ретклифф в Москве мог призвать РФ остановить войну

Директор ЦРУ Джон Ретклифф во время визита в Москву, возможно, передал главе ФСБ Александру Бортников оценку реального положения России в войне против Украины и призвал Кремль начать серьёзные переговоры о ее прекращении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The New York Times со ссылкой на действующих и бывших американских чиновников.

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По данным издания, в ЦРУ опасаются, что российский диктатор Владимир Путин может не получать от своих советников достоверной информации о ходе войны и реальных потерях российской армии.

Собеседники NYT утверждают, что Ретклифф во время разговора с Бортниковым дал понять: учитывая военные и экономические трудности России, Москве стоит согласиться на серьезные переговоры о прекращении войны, пока ситуация не ухудшилась еще больше.

В то же время, по информации издания, директор ЦРУ не выдвигал никаких угроз и не предупреждал о возможных последствиях со стороны США в случае отказа Путина от переговоров.

Канал связи работает параллельно с другими контактами

NYT отмечает, что контакт между Ретклиффом и Бортниковым существует параллельно с другими каналами переговоров администрации президента США Дональда Трампа с Кремлем.

В частности, контакты происходят при участии спецпредставителя Трампа Стива Уиткоффа и его зятя Джареда Кушнера.

Некоторые американские чиновники рассчитывают, что Путин, который в прошлом работал в советских спецслужбах, может воспринять оценку директора ЦРУ как более достоверную и актуальную, чем аналогичное послание по дипломатическим каналам.

В США оценивают российское наступление как неудачное

По информации NYT, продвижение российских войск на фронте фактически остановилось, при этом армия РФ продолжает нести значительные потери.

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В июле Ретклифф заявлял, что средняя продолжительность жизни российского военнослужащего на передовой составляет менее 35 минут.

Он также отмечал, что за 18 месяцев его работы на посту директора ЦРУ Россия захватила около 1% территории Украины. В значительной степени продвижение российских войск, по его словам, сдерживалось благодаря эффективному применению Украиной беспилотников.

Перед поездкой Ретклифф беседовал с украинской стороной

Перед встречей с Бортниковым Ретклифф, по данным NYT, провел беседу с украинскими коллегами.

Он заверил их, что во время визита в Москву будет выяснять позицию российской стороны и не будет вести переговоров о возможных территориальных или иных уступках со стороны Украины.

Ранее Ретклифф и Бортников контактировали по вопросам обмена военнопленными. Однако встреча в Москве на этой неделе стала их первым личным контактом.

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Автор: 

путин владимир (21832) ЦРУ (230) Ретклифф Джон (16)
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Топ комментарии
+16
Летіти із США щоб повідомити ********* очевидні речі на які їм плювати? Така собі версія. Яка там наступна?
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28.08.2026 07:34 Ответить
+13
Це все бурхливі фантазії редакції NYT не більше! Просто намагаються хайпанути на ажіотажний новині - ніякого відношення до реальності ця інформація не має!
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28.08.2026 07:33 Ответить
+7
А маньяку, озброєному вченням малого антихріста РПЦ Гундяя, собірателю земель, з мощами Невського,Ушакова та Донського, абсолютно пофіг. Маньякі не зупиняються ніколи. Путіну доповідають тількі про успіхи, і вони на жаль, є. Мяса вдосталь, ракет вдосталь, дронів дофіга. Ну приїздив директор ЦРУ Бернс у листопаді 2021 в Москву, результат прямо скажем, не той. У нас з США протилежна мета, вони хочуть зберегти рашку, як державу, а ми-ні.
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28.08.2026 07:23 Ответить

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