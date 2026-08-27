"Совершенно не обеспокоен": Трамп отреагировал на возможное нападение РФ на НАТО

Президент США Дональд Трамп заявил, что не обеспокоен возможным нападением России на страны НАТО. В то же время он опроверг сообщения о том, что глава ЦРУ Джон Ретклифф во время визита в Москву якобы предостерегал российское руководство от провокаций против членов Альянса.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в телефонном интервью Axios в четверг.

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"Я совершенно не обеспокоен... Нет никакой проблемы", — сказал Трамп, когда его спросили о возможной российской провокации против стран НАТО.

В Axios отметили, что такой вопрос к Трампу возник на фоне обеспокоенности европейских лидеров тем, что Москва может проверить решимость НАТО – и обязательства Трампа по статье 5, пункта Альянса о коллективной обороне – посредством ограниченного нападения или других военных провокаций, а также в связи с поездкой директора ЦРУ Джона Ретклиффа в Москву, где он встречался со своим российским коллегой Сергеем Нарышкиным. Несколько СМИ сообщили, что визит был попыткой предостеречь Москву от нападения на страну НАТО. Но Трамп опроверг эти сообщения. Трамп назвал поездку Ретклиффа "обычной деловой" и выразил удивление по поводу сообщений о ней в СМИ.

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"Ретклифф встречается со своим российским коллегой раз в шесть месяцев или раз в год. У них очень хорошие отношения. Никаких сообщений не было и ничего необычного не произошло", — сказал Трамп.

Как отмечает издание, директор российской службы внешней разведки Нарышкин подтвердил в четверг, что встречался с Ретклиффом во время его визита в Москву. Он сказал, что переговоры были "обычной частью их работы" и что "не было ничего необычного".

Нарышкин сказал, что обсуждал с Ретклиффом "вопросы разведки".

Axios отмечает, что президент Украины Владимир Зеленский заявил изданию в июле, что Путин планирует массовую мобилизацию 500 тыс. военнослужащих в ближайшие месяцы для возобновления наступления в Украине. Зеленский заявил, что Россия также строит инфраструктуру для 30 тыс. дополнительных военнослужащих из Северной Кореи, которых отправят воевать в Украину.

В течение последних недель были сбиты российские беспилотники, которые вторглись в воздушное пространство нескольких стран-членов НАТО, включая Румынию и Польшу.

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В четверг Министерство иностранных дел России заявило, что Великобритания и Франция "играют с огнем", поставляя Украине технологии, позволяющие наносить удары на большие расстояния глубоко на территории России. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел России пригрозил нанести удары по британским военным целям в Украине и за ее пределами в ответ на военную помощь Великобритании Украине.

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