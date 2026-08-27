МИД Румынии о визите главы ЦРУ в Москву: Такой "прямой контакт" может привести РФ за стол переговоров

Глава МИД Румынии Оана Цою прокомментировала визит главы ЦРУ Джона Ретклиффа в Москву, отметив, что он может подтолкнуть Россию к мирным переговорам.

Об этом сообщает Digi24, передает Цензор.НЕТ.

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Мирные переговоры

Отвечая на вопрос о поездке главы ЦРУ в РФ, Цою подчеркнула, что США призвали Россию пойти по пути мира, и такой "прямой контакт" может привести Москву за стол переговоров.

В то же время она отметила необходимость координации с Украиной и европейскими союзниками.

"Соединенные Штаты уже некоторое время призывают Россию идти по пути мира, и мы считаем, что прямой контакт может быть полезен. В этом контексте мы всегда говорили, что для того, чтобы привлечь Россию к мирным переговорам, нам нужна координация с Украиной, а также координация между европейскими и американскими лидерами. Поэтому мы настроены оптимистично", — заявила Цою.

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Кроме того, глава МИД Румынии убеждена, что Соединенные Штаты обнародуют информацию о визите Ретклиффа в Москву "тогда, когда и если сочтут необходимым проинформировать общественность, партнеров и союзников в соответствии со своими планами в этом направлении".

Визит Джона Ретклиффа в Москву

Директор ЦРУ Джон Ретклифф 25 августа прибыл в Москву для проведения переговоров с российскими чиновниками.

Российские СМИ пишут, что у Путина было запланировано очень масштабное мероприятие с участием сотен людей, но несколько дней назад его перенесли.

США попросили Украину воздержаться от атак на Москву, Санкт-Петербург и север России из-за визита своих чиновников.

По данным СМИ, Ретклифф мог предупредить Путина о последствиях новой мобилизации и нападения на НАТО.

Отметим, что в последний раз директор ЦРУ Уильям Бернс лично посещал Россию в ноябре 2021 года, чтобы предостеречь от военных действий против Украины и выяснить причины наращивания российских войск у границ.

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