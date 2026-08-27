МЗС Румунії про візит глави ЦРУ до Москви: Такий "прямий контакт" може привести РФ за стіл переговорів

Глава МЗС Румунії Оана Цою прокоментувала візит керівника ЦРУ Джона Реткліффа до Москви, наголосивши, що він може підштовхнути Росію до мирних переговорів.

Про це повідомляє Digi24, передає Цензор.НЕТ.

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Мирні переговори

На запитання щодо поїздки керівника ЦРУ до РФ, Цою наголосила, що США закликали Росію піти шляхом миру, і такий "прямий контакт" може привести Москву за стіл переговорів.

Водночас вона зауважила про необхідність координації з Україною та європейськими союзниками.

"Сполучені Штати вже деякий час закликають Росію йти шляхом миру, і ми вважаємо, що прямий контакт може бути корисним. У цьому контексті ми завжди говорили, що для того, щоб залучити Росію до мирних переговорів, нам потрібна координація з Україною, а також координація між європейськими та американськими лідерами. Тож ми налаштовані оптимістично", – заявила Цою.

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Також глава МЗС Румунії переконана, що Сполучені Штати оприлюднять інформацією про візит Реткліффа до Москви "тоді, коли й якщо вважатимуть за необхідне поінформувати громадськість, партнерів та союзників, відповідно до власних планів у цьому напрямку".

Візит Джона Реткліффа до Москви

Директор ЦРУ Джон Реткліфф 25 серпня прибув у Москву для проведення переговорів із російськими чиновниками.

Російські ЗМІ пишуть, що у Путіна було призначено дуже масштабний захід із сотнями людей, але кілька днів тому його перенесли.

США попросили Україну утриматися від атак на Москву, Санкт-Петербург та північ Росії через візит своїх чиновників.

За даними ЗМІ, Реткліфф міг попередити Путіна про наслідки нової мобілізації та нападу на НАТО.

Зазначимо, що востаннє директор ЦРУ Вільям Бернс особисто відвідував Росію у листопаді 2021, щоб застерегти від військових дій проти України та з'ясувати причини нарощування російських військ біля кордонів.

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