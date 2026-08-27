Наришкін підтвердив зустріч із директором ЦРУ Реткліффом: Делікатна та особлива справа
Глава Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін підтвердив, що зустрічався з директором ЦРУ Джоном Реткліффом у Москві.
Про це він заявив у коментарі російським ЗМІ, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Практики діяльності спеціальних служб, зустрічі керівників або особисті зустрічі, в онлайн-форматі - це частина нашої роботи. Наприклад, я практично щотижня зустрічаюся з керівником тієї чи іншої спеціальної служби, розвідувальної організації з усіх континентів світу, тож і ці зустрічі - це робочий формат", - пояснив він.
За словами Наришкіна, із Реткліффом обговорювали низку питань, що належать до компетенції розвідувальних служб.
Він відмовився надати подробиці, додавши, що компетенція розвідувальних служб - "це делікатна й особлива справа".
Візит Джона Реткліффа до Москви
- Директор ЦРУ Джон Реткліфф 25 серпня прибув у Москву для проведення переговорів із російськими чиновниками.
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Російські ЗМІ пишуть, що у Путіна було призначено дуже масштабний захід із сотнями людей, але кілька днів тому його перенесли.
- США попросили Україну утриматися від атак на Москву, Санкт-Петербург та північ Росії через візит своїх чиновників.
- За даними ЗМІ, Реткліфф міг попередити Путіна про наслідки нової мобілізації та нападу на НАТО.
- Зазначимо, що востаннє директор ЦРУ Вільям Бернс особисто відвідував Росію у листопаді 2021, щоб застерегти від військових дій проти України та з'ясувати причини нарощування російських військ біля кордонів.
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