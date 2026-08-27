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Новини Розмова Наришкіна та Реткліффа Візит Реткліффа до Москви
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Наришкін підтвердив зустріч із директором ЦРУ Реткліффом: Делікатна та особлива справа

Наришкін прокоментував зустріч з директором ЦРУ

Глава Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін підтвердив, що зустрічався з директором ЦРУ Джоном Реткліффом у Москві.

Про це він заявив у коментарі російським ЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Практики діяльності спеціальних служб, зустрічі керівників або особисті зустрічі, в онлайн-форматі - це частина нашої роботи. Наприклад, я практично щотижня зустрічаюся з керівником тієї чи іншої спеціальної служби, розвідувальної організації з усіх континентів світу, тож і ці зустрічі - це робочий формат", - пояснив він.

За словами Наришкіна, із Реткліффом обговорювали низку питань, що належать до компетенції розвідувальних служб.

Він відмовився надати подробиці, додавши, що компетенція розвідувальних служб - "це делікатна й особлива справа".

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Візит Джона Реткліффа до Москви

  • Директор ЦРУ Джон Реткліфф 25 серпня прибув у Москву для проведення переговорів із російськими чиновниками.

  • Російські ЗМІ пишуть, що у Путіна було призначено дуже масштабний захід із сотнями людей, але кілька днів тому його перенесли.

  • США попросили Україну утриматися від атак на Москву, Санкт-Петербург та північ Росії через візит своїх чиновників.
  • За даними ЗМІ, Реткліфф міг попередити Путіна про наслідки нової мобілізації та нападу на НАТО.
  • Зазначимо, що востаннє директор ЦРУ Вільям Бернс особисто відвідував Росію у листопаді 2021, щоб застерегти від військових дій проти України та з'ясувати причини нарощування російських військ біля кордонів.

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