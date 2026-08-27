Наришкін підтвердив зустріч із директором ЦРУ Реткліффом: Делікатна та особлива справа

Глава Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін підтвердив, що зустрічався з директором ЦРУ Джоном Реткліффом у Москві.

Про це він заявив у коментарі російським ЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Практики діяльності спеціальних служб, зустрічі керівників або особисті зустрічі, в онлайн-форматі - це частина нашої роботи. Наприклад, я практично щотижня зустрічаюся з керівником тієї чи іншої спеціальної служби, розвідувальної організації з усіх континентів світу, тож і ці зустрічі - це робочий формат", - пояснив він.

За словами Наришкіна, із Реткліффом обговорювали низку питань, що належать до компетенції розвідувальних служб.

Він відмовився надати подробиці, додавши, що компетенція розвідувальних служб - "це делікатна й особлива справа".

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Візит Джона Реткліффа до Москви

Директор ЦРУ Джон Реткліфф 25 серпня прибув у Москву для проведення переговорів із російськими чиновниками.

Російські ЗМІ пишуть, що у Путіна було призначено дуже масштабний захід із сотнями людей, але кілька днів тому його перенесли.

США попросили Україну утриматися від атак на Москву, Санкт-Петербург та північ Росії через візит своїх чиновників.

За даними ЗМІ, Реткліфф міг попередити Путіна про наслідки нової мобілізації та нападу на НАТО.

Зазначимо, що востаннє директор ЦРУ Вільям Бернс особисто відвідував Росію у листопаді 2021, щоб застерегти від військових дій проти України та з'ясувати причини нарощування російських військ біля кордонів.

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