Кремлівський пропагандист та один із ідеологів рашизму Олександр Дугін після візиту директора ЦРУ Реткліффа до Москви написав допис, в якому вимагав "віддати Україну" Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Якщо ви хочете, щоб ми не загострювали ситуацію, віддайте нам Україну, і ми цього не робитимемо", - йдеться в повідомленні.

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Візит Джона Реткліффа до Москви

Директор ЦРУ Джон Реткліфф 25 серпня прибув у Москву для проведення переговорів із російськими чиновниками.

Російські ЗМІ пишуть, що у Путіна було призначено дуже масштабний захід із сотнями людей, але кілька днів тому його перенесли.

США попросили Україну утриматися від атак на Москву, Санкт-Петербург та північ Росії через візит своїх чиновників.

За даними ЗМІ, Реткліфф міг попередити Путіна про наслідки нової мобілізації та нападу на НАТО.

Зазначимо, що востаннє директор ЦРУ Вільям Бернс особисто відвідував Росію у листопаді 2021, щоб застерегти від військових дій проти України та з'ясувати причини нарощування російських військ біля кордонів.

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