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Новини Погрози Росії Візит Реткліффа до Москви
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Ідеолог рашизму Дугін після візиту директора ЦРУ до Москви: "Віддайте нам Україну, і ми цього не робитимемо"

Дугін після візиту керівника ЦРУ вимагає віддати Україну Росії

Кремлівський пропагандист та один із ідеологів рашизму Олександр Дугін після візиту директора ЦРУ Реткліффа до Москви написав допис, в якому вимагав "віддати Україну" Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Якщо ви хочете, щоб ми не загострювали ситуацію, віддайте нам Україну, і ми цього не робитимемо", - йдеться в повідомленні.

Дугін після візиту керівника ЦРУ вимагає віддати Україну Росії

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Візит Джона Реткліффа до Москви

  • Директор ЦРУ Джон Реткліфф 25 серпня прибув у Москву для проведення переговорів із російськими чиновниками.

  • Російські ЗМІ пишуть, що у Путіна було призначено дуже масштабний захід із сотнями людей, але кілька днів тому його перенесли.

  • США попросили Україну утриматися від атак на Москву, Санкт-Петербург та північ Росії через візит своїх чиновників.
  • За даними ЗМІ, Реткліфф міг попередити Путіна про наслідки нової мобілізації та нападу на НАТО.
  • Зазначимо, що востаннє директор ЦРУ Вільям Бернс особисто відвідував Росію у листопаді 2021, щоб застерегти від військових дій проти України та з'ясувати причини нарощування російських військ біля кордонів.

Читайте: Глава ЦРУ Реткліфф зустрівся із Гегсетом у США після повернення з Росії. ФОТО

Автор: 

Дугін Олександр (33) росія (47492)
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Топ коментарі
+54
Пора вже закінчити роботу і відправити до доці...
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27.08.2026 09:43 Відповісти
+37
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27.08.2026 09:37 Відповісти
+26
йолопе,
по перше - ніхто вам України не віддасть, тому що ми самі вирішуємо куди нам йти, а йти нам з вами не одним шляхом
по друге - 5 рік ви Україну не можете взяти, тож *** вам по всій морді
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27.08.2026 09:43 Відповісти

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