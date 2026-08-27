Кремлевский пропагандист и один из идеологов рашизма Александр Дугин после визита директора ЦРУ Ретклиффа в Москву написал пост, в котором потребовал "отдать Украину" России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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"Если вы хотите, чтобы мы не обостряли ситуацию, отдайте нам Украину, и мы этого не будем делать", - говорится в сообщении.

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Визит Джона Ретклиффа в Москву

Директор ЦРУ Джон Ретклифф 25 августа прибыл в Москву для проведения переговоров с российскими чиновниками.

Российские СМИ пишут, что у Путина было запланировано очень масштабное мероприятие с участием сотен людей, но несколько дней назад его перенесли.

США попросили Украину воздержаться от атак на Москву, Санкт-Петербург и север России из-за визита своих чиновников.

По данным СМИ, Ретклифф мог предупредить Путина о последствиях новой мобилизации и нападения на НАТО.

Отметим, что в последний раз директор ЦРУ Уильям Бернс лично посещал Россию в ноябре 2021 года, чтобы предостеречь от военных действий против Украины и выяснить причины наращивания российских войск у границ.

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