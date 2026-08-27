Идеолог рашизма Дугин после визита директора ЦРУ в Москву: "Отдайте нам Украину"
Кремлевский пропагандист и один из идеологов рашизма Александр Дугин после визита директора ЦРУ Ретклиффа в Москву написал пост, в котором потребовал "отдать Украину" России.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
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"Если вы хотите, чтобы мы не обостряли ситуацию, отдайте нам Украину, и мы этого не будем делать", - говорится в сообщении.
Визит Джона Ретклиффа в Москву
- Директор ЦРУ Джон Ретклифф 25 августа прибыл в Москву для проведения переговоров с российскими чиновниками.
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Российские СМИ пишут, что у Путина было запланировано очень масштабное мероприятие с участием сотен людей, но несколько дней назад его перенесли.
- США попросили Украину воздержаться от атак на Москву, Санкт-Петербург и север России из-за визита своих чиновников.
- По данным СМИ, Ретклифф мог предупредить Путина о последствиях новой мобилизации и нападения на НАТО.
- Отметим, что в последний раз директор ЦРУ Уильям Бернс лично посещал Россию в ноябре 2021 года, чтобы предостеречь от военных действий против Украины и выяснить причины наращивания российских войск у границ.
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по перше - ніхто вам України не віддасть, тому що ми самі вирішуємо куди нам йти, а йти нам з вами не одним шляхом
по друге - 5 рік ви Україну не можете взяти, тож *** вам по всій морді