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Новости Угрозы России Визит Ретклиффа в Москву
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Идеолог рашизма Дугин после визита директора ЦРУ в Москву: "Отдайте нам Украину"

Дугин после визита главы ЦРУ требует отдать Украину России

Кремлевский пропагандист и один из идеологов рашизма Александр Дугин после визита директора ЦРУ Ретклиффа в Москву написал пост, в котором потребовал "отдать Украину" России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"Если вы хотите, чтобы мы не обостряли ситуацию, отдайте нам Украину, и мы этого не будем делать", - говорится в сообщении.

Дугин после визита главы ЦРУ требует отдать Украину России

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Визит Джона Ретклиффа в Москву

  • Директор ЦРУ Джон Ретклифф 25 августа прибыл в Москву для проведения переговоров с российскими чиновниками.

  • Российские СМИ пишут, что у Путина было запланировано очень масштабное мероприятие с участием сотен людей, но несколько дней назад его перенесли.

  • США попросили Украину воздержаться от атак на Москву, Санкт-Петербург и север России из-за визита своих чиновников.
  • По данным СМИ, Ретклифф мог предупредить Путина о последствиях новой мобилизации и нападения на НАТО.
  • Отметим, что в последний раз директор ЦРУ Уильям Бернс лично посещал Россию в ноябре 2021 года, чтобы предостеречь от военных действий против Украины и выяснить причины наращивания российских войск у границ.

Читайте: Глава ЦРУ Ретклифф встретился с Хэгсетом в США после возвращения из России. ФОТО

Автор: 

Дугин Александр (47) россия (89318)
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Топ комментарии
+57
Пора вже закінчити роботу і відправити до доці...
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27.08.2026 09:43 Ответить
+41
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27.08.2026 09:37 Ответить
+27
йолопе,
по перше - ніхто вам України не віддасть, тому що ми самі вирішуємо куди нам йти, а йти нам з вами не одним шляхом
по друге - 5 рік ви Україну не можете взяти, тож *** вам по всій морді
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27.08.2026 09:43 Ответить

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