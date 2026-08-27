Нарышкин подтвердил встречу с директором ЦРУ Ретклиффом: деликатное и особое дело

Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин подтвердил, что встречался с директором ЦРУ Джоном Ретклиффом в Москве.

Об этом он заявил в комментарии российским СМИ, передает Цензор.НЕТ.

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"Практика деятельности спецслужб, встречи руководителей или личные встречи в онлайн-формате - это часть нашей работы. Например, я практически каждую неделю встречаюсь с руководителем той или иной спецслужбы, разведывательной организации со всех континентов мира, поэтому и эти встречи - это рабочий формат", - пояснил он.

По словам Нарышкина, с Ретклиффом обсуждали ряд вопросов, относящихся к компетенции разведывательных служб.

Он отказался раскрыть подробности, добавив, что компетенция разведывательных служб - "это деликатное и особое дело".

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Визит Джона Ретклиффа в Москву

Директор ЦРУ Джон Ретклифф 25 августа прибыл в Москву для проведения переговоров с российскими чиновниками.

Российские СМИ пишут, что у Путина было запланировано очень масштабное мероприятие с участием сотен людей, но несколько дней назад его перенесли.

США попросили Украину воздержаться от атак на Москву, Санкт-Петербург и север России из-за визита своих чиновников.

По данным СМИ, Ретклифф мог предупредить Путина о последствиях новой мобилизации и нападения на НАТО.

Отметим, что в последний раз директор ЦРУ Уильям Бернс лично посещал Россию в ноябре 2021 года, чтобы предостеречь от военных действий против Украины и выяснить причины наращивания российских войск у границ.

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