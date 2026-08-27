Эскалацию в отношении Украины и Альянса со стороны РФ обсудили в штаб-квартире НАТО в Брюсселе

Сегодня, 27 августа, в штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоялось заседание Североатлантического совета с участием заместителя министра обороны США Элбриджа Колби, в ходе которого обсуждались вопросы враждебной эскалации со стороны России в отношении Украины и стран Альянса.

Об этом рассказал заместитель министра обороны Польши Павел Залевский, принимавший участие в дискуссиях, сообщает "Европейская правда", передает Цензор.НЕТ.

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Политика в отношении РФ

Как отмечается, в НАТО обсудили с заместителем главы Пентагона вопросы эскалации со стороны России в отношении Украины и союзников Альянса.

"Мы говорили о последних нескольких неделях эскалации со стороны России в Украине, а также в отношении европейских стран. Мы сошлись во мнениях относительно характера российской политики и угроз, которые эта политика представляет для НАТО", — отметил Залевский.

По его словам, США "проводят мудрую политику адекватного реагирования, а не публичного обсуждения". Польша, добавил он, придерживается "очень схожего взгляда, когда речь идет об угрозе со стороны России в контексте Украины и в контексте НАТО".

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"Я выразил свою глубокую убежденность в том, что формула, которую выбрали американцы, формула, которую реализует НАТО, основана не на словесных протестах, а на реальных возможностях, которые важны с военной точки зрения и демонстрируют способность блокировать любые агрессивные действия России", — рассказал он.

Реальные стратегические дилеммы для РФ

Залевский отметил, что правильной является именно такая формула: вместо разговоров "создавать для России реальные стратегические дилеммы и показывать ей ограничения, связанные с возможностями НАТО".

Также он рассказал о центральной теме беседы с Элбриджем Колби в НАТО – "общие вопросы безопасности в контексте стратегии Пентагона по укреплению Североатлантического альянса через реализацию плана НАТО 3.0".

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"План 3.0 основан на идее, что значительная часть обязанностей в сфере конвенциональной обороны должна быть возложена на европейские страны. Соединенные Штаты должны обеспечивать поддержку в отношении ключевых военных возможностей, руководства и, конечно, политического и военного лидерства. Польша поддерживает такой подход и уже несколько лет инвестирует в собственные возможности", — подчеркнул он.

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