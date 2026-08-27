Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков опровергает утверждения СМИ о возможном нападении России на одну из стран НАТО, заявив, что они не имеют ничего общего с намерениями Москвы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

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Что сказал Песков?

"Таких страшилок сейчас публикуется очень много. Разумеется, это не имеет ничего общего с реальностью и не имеет ничего общего с намерениями Российской Федерации", — сказал Песков.

По его словам, Россия предпочла бы достигать своей цели в "СВО" мирными способами, "но при отсутствии возможности делать это, продолжает специальную военную операцию для того, чтобы обеспечить свою безопасность и свои интересы в контексте конфликта вокруг Украины".

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Что этому предшествовало?

Ранее сообщалось, что Кремль может прибегнуть к ограниченной провокации против одной из стран НАТО, не дожидаясь окончания войны в Украине.

25 августа в Москвуприбыл директор ЦРУ Джон Ретклифф для проведения переговоров с российскими чиновниками.

Российские СМИ пишут, что у Путина было запланировано очень масштабное мероприятие с участием сотен людей, но несколько дней назад его перенесли.

США попросили Украину воздержаться от атак на Москву, Санкт-Петербург и север России из-за визита своих чиновников.

По данным СМИ, Ретклифф мог предупредить Путина о последствиях новой мобилизации и нападения на НАТО.

Отметим, что в последний раз директор ЦРУ Уильям Бернс лично посещал Россию в ноябре 2021 года, чтобы предостеречь от военных действий против Украины и выяснить причины наращивания российских войск у границ.

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