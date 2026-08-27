В Кремле отрицают планы нападения на одну из стран НАТО: таких страшилок сейчас публикуется очень много
Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков опровергает утверждения СМИ о возможном нападении России на одну из стран НАТО, заявив, что они не имеют ничего общего с намерениями Москвы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.
Что сказал Песков?
"Таких страшилок сейчас публикуется очень много. Разумеется, это не имеет ничего общего с реальностью и не имеет ничего общего с намерениями Российской Федерации", — сказал Песков.
По его словам, Россия предпочла бы достигать своей цели в "СВО" мирными способами, "но при отсутствии возможности делать это, продолжает специальную военную операцию для того, чтобы обеспечить свою безопасность и свои интересы в контексте конфликта вокруг Украины".
Что этому предшествовало?
- Ранее сообщалось, что Кремль может прибегнуть к ограниченной провокации против одной из стран НАТО, не дожидаясь окончания войны в Украине.
- 25 августа в Москвуприбыл директор ЦРУ Джон Ретклифф для проведения переговоров с российскими чиновниками.
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Российские СМИ пишут, что у Путина было запланировано очень масштабное мероприятие с участием сотен людей, но несколько дней назад его перенесли.
- США попросили Украину воздержаться от атак на Москву, Санкт-Петербург и север России из-за визита своих чиновников.
- По данным СМИ, Ретклифф мог предупредить Путина о последствиях новой мобилизации и нападения на НАТО.
- Отметим, что в последний раз директор ЦРУ Уильям Бернс лично посещал Россию в ноябре 2021 года, чтобы предостеречь от военных действий против Украины и выяснить причины наращивания российских войск у границ.
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