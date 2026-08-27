РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12091 посетитель онлайн
Новости Возможна атака РФ на НАТО
697 11

В Кремле отрицают планы нападения на одну из стран НАТО: таких страшилок сейчас публикуется очень много

Песков о возможном нападении на НАТО

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков опровергает утверждения СМИ о возможном нападении России на одну из стран НАТО, заявив, что они не имеют ничего общего с намерениями Москвы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что сказал Песков?

"Таких страшилок сейчас публикуется очень много. Разумеется, это не имеет ничего общего с реальностью и не имеет ничего общего с намерениями Российской Федерации", — сказал Песков.

По его словам, Россия предпочла бы достигать своей цели в "СВО" мирными способами, "но при отсутствии возможности делать это, продолжает специальную военную операцию для того, чтобы обеспечить свою безопасность и свои интересы в контексте конфликта вокруг Украины".

Читайте также: Россия знает, что нападать на НАТО не стоит, - премьер Эстонии Михал

Что этому предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что Кремль может прибегнуть к ограниченной провокации против одной из стран НАТО, не дожидаясь окончания войны в Украине.
  • 25 августа в Москвуприбыл директор ЦРУ Джон Ретклифф для проведения переговоров с российскими чиновниками.

  • Российские СМИ пишут, что у Путина было запланировано очень масштабное мероприятие с участием сотен людей, но несколько дней назад его перенесли.

  • США попросили Украину воздержаться от атак на Москву, Санкт-Петербург и север России из-за визита своих чиновников.
  • По данным СМИ, Ретклифф мог предупредить Путина о последствиях новой мобилизации и нападения на НАТО.
  • Отметим, что в последний раз директор ЦРУ Уильям Бернс лично посещал Россию в ноябре 2021 года, чтобы предостеречь от военных действий против Украины и выяснить причины наращивания российских войск у границ.

Читайте также: РФ вряд ли рискнет атаковать страны Балтии, - генерал НАТО Гринкевич

Автор: 

НАТО (11046) Песков Дмитрий (2096)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Ага. Саме це кремлівські фашисти казали за день до нападу на Україну
показать весь комментарий
27.08.2026 13:19 Ответить
+5
Хто небудь пам'ятає коли їбанута русня останній раз не брехала?
показать весь комментарий
27.08.2026 13:16 Ответить
+3
"завжди бреши до останнього" (С) ***** Цзи
показать весь комментарий
27.08.2026 13:16 Ответить

Загрузка...

 
 