У Кремлі заперечують плани щодо нападу на одну з країн НАТО: Таких страшилок зараз дуже багато публікується

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заперечує твердження ЗМІ про можливість нападу Росії на одну з країн НАТО, заявивши, що вони не мають нічого спільного із намірами Москви.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

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Що сказав Пєсков?

"Таких страшилок зараз дуже багато публікується. Зрозуміло, це не має нічого спільного з реальністю і нічого спільного не має із намірами Російської Федерації", - сказав Пєсков.

За його словами, Росія воліла б досягати своєї мети у "СВО" у мирні способи, "але за відсутності можливості робити це, продовжує спеціальну військову операцію для того, щоб забезпечити свою безпеку та свої інтереси в контексті конфлікту навколо України".

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що Кремль може вдатися до обмеженої провокації проти однієї з країн НАТО, не чекаючи завершення війни в Україні.

25 серпня у Москву прибув директор ЦРУ Джон Реткліфф для проведення переговорів із російськими чиновниками.

Російські ЗМІ пишуть, що у Путіна було призначено дуже масштабний захід із сотнями людей, але кілька днів тому його перенесли.

США попросили Україну утриматися від атак на Москву, Санкт-Петербург та північ Росії через візит своїх чиновників.

За даними ЗМІ, Реткліфф міг попередити Путіна про наслідки нової мобілізації та нападу на НАТО.

Зазначимо, що востаннє директор ЦРУ Вільям Бернс особисто відвідував Росію у листопаді 2021, щоб застерегти від військових дій проти України та з'ясувати причини нарощування російських військ біля кордонів.

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