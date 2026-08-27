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Новини Можлива атака РФ на НАТО
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У Кремлі заперечують плани щодо нападу на одну з країн НАТО: Таких страшилок зараз дуже багато публікується

Пєсков про можливий напад на НАТО

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заперечує твердження ЗМІ про можливість нападу Росії на одну з країн НАТО, заявивши, що вони не мають нічого спільного із намірами Москви.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

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Що сказав Пєсков?

"Таких страшилок зараз дуже багато публікується. Зрозуміло, це не має нічого спільного з реальністю і нічого спільного не має із намірами Російської Федерації", - сказав Пєсков.

За його словами, Росія воліла б досягати своєї мети у "СВО" у мирні способи, "але за відсутності можливості робити це, продовжує спеціальну військову операцію для того, щоб забезпечити свою безпеку та свої інтереси в контексті конфлікту навколо України".

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Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що Кремль може вдатися до обмеженої провокації проти однієї з країн НАТО, не чекаючи завершення війни в Україні.
  • 25 серпня у Москву прибув  директор ЦРУ Джон Реткліфф для проведення переговорів із російськими чиновниками.

  • Російські ЗМІ пишуть, що у Путіна було призначено дуже масштабний захід із сотнями людей, але кілька днів тому його перенесли.

  • США попросили Україну утриматися від атак на Москву, Санкт-Петербург та північ Росії через візит своїх чиновників.
  • За даними ЗМІ, Реткліфф міг попередити Путіна про наслідки нової мобілізації та нападу на НАТО.
  • Зазначимо, що востаннє директор ЦРУ Вільям Бернс особисто відвідував Росію у листопаді 2021, щоб застерегти від військових дій проти України та з'ясувати причини нарощування російських військ біля кордонів.

Також читайте: РФ навряд ризикне атакувати країни Балтії, - генерал НАТО Гринкевич

Автор: 

НАТО (7353) Пєсков Дмитро (1802)
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Топ коментарі
+8
Хто небудь пам'ятає коли їбанута русня останній раз не брехала?
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27.08.2026 13:16 Відповісти
+7
"завжди бреши до останнього" (С) ***** Цзи
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27.08.2026 13:16 Відповісти
+7
Ага. Саме це кремлівські фашисти казали за день до нападу на Україну
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27.08.2026 13:19 Відповісти

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