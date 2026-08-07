Путін може випробувати НАТО вже цієї осені: розвідка США оприлюднила нові оцінки, - WSJ

Американські розвідувальні служби змінили свої оцінки щодо ймовірності прямого зіткнення між Росією та Північноатлантичним альянсом.

Як повідомляє видання The Wall Street Journal із посиланням на нові доповіді посадовців США, Кремль може вдатися до обмеженої провокації проти однієї з країн НАТО, не чекаючи завершення війни в Україні, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За даними аналітиків, часове вікно для можливих дій Росії відкривається в період з осені поточного року і простягається до 2029 року.

Головне завдання потенційної атаки - протестувати дієвість 5-ї статті Статуту НАТО про колективну оборону та спробувати спровокувати розкол усередині Альянсу.

Розглядаються різні варіанти - від масштабних кібератак та залучення неопознаних озброєних формувань для окупації окремих ділянок до обмеженого наземного вторгнення на східному фланзі НАТО.

Імовірність найрадикальнішого варіанта - локального наземного вторгнення - наразі оцінюється як порівняно низька, однак аналітики зазначають, що з часом вона зростає.

Опинившись під тиском через значні втрати на фронті та систематичні удари українських безпілотників по військовій та нафтовій інфраструктурі, російський лідер може шукати "успіхів" на інших напрямках.

Окрім того, WSJ зазначає, що загроза виникає на тлі дефіциту певних видів озброєння у самих США, зокрема високоточних ракет великої дальності, тактичних комплексів та переносних ЗРК Stinger. Це ускладнює завдання зі стримування двох потенційних супротивників - Росії в Європі та Китаю в Азії

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