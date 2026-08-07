Москва і Пітер під найбільшим блокуванням: РФ запроваджує доступ до інтернету за "списками", - ЦПД

Російська влада, прикриваючись питаннями безпеки, продовжує посилювати обмеження доступу громадян до інтернету.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Центр протидії дезінформації.

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Подробиці

У липні 2026 року в Росії лише третина сеансів мобільного інтернету відбулася без обмежень.

Ситуація суттєво різниться залежно від регіону. Найменше обмежень зафіксовано в Єврейській автономній області. Натомість у Москві, Санкт-Петербурзі та прилеглих областях більше половини інтернет-сесій відбувалися з обмеженнями. У цих регіонах влада дедалі активніше запроваджує обмеження, прагнучи мінімізувати ризики поширення небажаної інформації та можливого суспільного невдоволення.

Водночас російська влада все активніше впроваджує інтернет за так званими білими списками, коли користувачі мають доступ тільки до схвалених Кремлем ресурсів, серед яких – пропагандистські медіа.

Крім того, російська влада послідовно блокує іноземні месенджери, зокрема Telegram і WhatsApp, а також VPN-сервіси, намагаючись позбавити громадян доступу до альтернативних джерел інформації.

"Кремль цілеспрямовано рухається до повноцінного запуску так званого суверенного інтернету - ізольованої мережі, ключові елементи якої повністю контролюються державою", - заявляють у ЦПД.

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