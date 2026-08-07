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Москва и Петербург подвергаются наибольшей блокировке: РФ вводит доступ к интернету по "спискам", - ЦПД

Российские власти ужесточают ограничения доступа граждан к интернету

Российские власти, прикрываясь соображениями безопасности, продолжают ужесточать ограничения на доступ граждан к интернету.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Центр противодействия дезинформации.

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Подробности

В июле 2026 года в России лишь треть сеансов мобильного интернета прошла без ограничений.

Ситуация существенно различается в зависимости от региона. Меньше всего ограничений зафиксировано в Еврейской автономной области. Зато в Москве, Санкт-Петербурге и прилегающих областях более половины интернет-сессий проходили с ограничениями. В этих регионах власти все активнее вводят ограничения, стремясь минимизировать риски распространения нежелательной информации и возможного общественного недовольства.

В то же время российские власти все активнее внедряют интернет по так называемым "белым спискам", когда пользователи имеют доступ только к одобренным Кремлем ресурсам, среди которых — пропагандистские СМИ.

Кроме того, российские власти последовательно блокируют иностранные мессенджеры, в частности Telegram и WhatsApp, а также VPN-сервисы, пытаясь лишить граждан доступа к альтернативным источникам информации.

"Кремль целенаправленно движется к полноценному запуску так называемого суверенного интернета — изолированной сети, ключевые элементы которой полностью контролируются государством", — заявляют в ЦПД.

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Автор: 

интернет (1746) россия (89109) Центр противодействия дезинформации (247)
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Топ комментарии
+4
уявляю як у зебіла клєшні ********* таке саме і в нас зробити
порожні вулиці він уже організував, ще б інтернет регулювати
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07.08.2026 11:02 Ответить
+4
Хорошого тут нічого. Мільйони слухняних зомбі, готових героїчно здохнути за плюгавого маньяка - це така собі перспектива для нас.
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07.08.2026 11:14 Ответить
+2
Бояться кацапеди за стабільність маацкви, щоб не почали масово тікати і економіка не рухнула.
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07.08.2026 11:10 Ответить

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