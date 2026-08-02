РПЦ официально утвердила как минимум 12 молитв о войне, - ЦПД

Русская православная церковь официально утвердила не менее 12 молитв, связанных с войной.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Центр противодействия дезинформации (ЦПД).

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Отмечается, что это свидетельствует о системном использовании РПЦ Кремлем для оправдания агрессии против Украины.

От призывов к миру — к молитвам о победе

По данным ЦПД, до начала полномасштабного вторжения риторика Русской православной церкви содержала преимущественно завуалированные призывы к миру. В то же время с 2022 года, как отмечают российские исследователи, милитаризация церковных текстов стала открытой.

Ключевым, по информации Центра, является обязательная молитва "о Святой Руси", содержащая просьбу о победе России в войне. Ее должны произносить во всех храмах РПЦ, а священнослужителям, отказывающимся это делать, может грозить лишение сана.

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Для военных создают отдельные молитвы

В ЦПД отмечают, что Синод РПЦ также утверждает новые молитвы для российских военных, их матерей и других категорий.

Помимо официальных текстов, на фронте, по данным Центра, распространяются и неофициальные молитвы. В частности, упоминается молитва об "архистратиге Владимире", в которой, как утверждается, президента РФ Владимира Путина приравнивают к архангелу Михаилу.

В Центре противодействия дезинформации заявили, что системное распространение так называемых "Z-молебнов" свидетельствует об использовании Русской православной церкви в качестве инструмента государственной пропаганды.

В ведомстве подчеркнули, что такая деятельность, по их мнению, не имеет ничего общего с духовностью или христианской этикой.

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