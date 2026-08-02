РПЦ офіційно затвердила щонайменше 12 молитов про війну, - ЦПД

Російська православна церква офіційно затвердила щонайменше 12 молитов, пов'язаних із війною.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Центр протидії дезінформації (ЦПД).

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Наголошується, що це свідчить про системне використання РПЦ Кремлем для виправдання агресії проти України.

Від закликів до миру - до молитов про перемогу

За даними ЦПД, до початку повномасштабного вторгнення риторика Російської православної церкви містила переважно завуальовані заклики до миру. Водночас із 2022 року, як зазначають російські дослідники, мілітаризація церковних текстів стала відкритою.

Ключовою, за інформацією Центру, є обов'язкова молитва "про Святу Русь", яка містить прохання про перемогу Росії у війні. Її мають виголошувати у всіх храмах РПЦ, а священнослужителям, які відмовляються це робити, може загрожувати позбавлення сану.

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Для військових створюють окремі молитви

У ЦПД зазначають, що синод РПЦ також затверджує нові молитви для російських військових, їхніх матерів та інших категорій.

Крім офіційних текстів, на фронті, за даними Центру, поширюються й неофіційні молитви. Зокрема, згадується молитва про "архістратига Володимира", у якій, як стверджується, президента РФ Володимира Путіна прирівнюють до архангела Михаїла.

У Центрі протидії дезінформації заявили, що системне поширення так званих "Z-молитов" свідчить про використання Російської православної церкви як інструменту державної пропаганди.

У відомстві наголосили, що така діяльність, на їхню думку, не має нічого спільного з духовністю чи християнською етикою.

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