Держетнополітики виявила, що Почаївська лавра афілійована з РПЦ

Державна служба України з етнополітики та свободи совісті виявила ознаки афілійованості Почаївської Свято-Успенської лаври з Російською православною церквою.

Про це йдеться у повідомленні Держетнополітики, інформує Цензор.НЕТ.

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Зв'язки з РПЦ

Зокрема, за підсумками дослідження, встановлено, що Почаївська Свято-Успенська лавра є структурним підрозділом Української православної церкви та входить до складу Київської митрополії УПЦ, яка відповідно до законодавства України визнана афілійованою з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена.

Також дослідження підтвердило, що статут Лаври та документи, які регулюють її діяльність, засвідчують її належність до структури Київської митрополії УПЦ.

Окрім цього, встановлено, що Статут Російської православної церкви передбачає входження керівника Почаївської Свято-Успенської лаври до статутних органів управління РПЦ.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що з 24 червня перевірятимуть можливі зв’язки Почаївської Свято-Успенської лаври з іноземною релігійною організацією, діяльність якої заборонена в Україні.

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