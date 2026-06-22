Почаївську лавру перевірять на зв’язки із забороненою релігійною організацією

З 24 червня перевірятимуть можливі зв’язки Почаївської Свято-Успенської лаври з іноземною релігійною організацією, діяльність якої заборонена в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Державна служба з етнополітики та свободи.

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"Відповідне рішення ухвалене наказом ДЕСС на виконання вимог Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації" та Порядку проведення дослідження щодо наявності ознак афілійованості релігійних організацій з іноземними релігійними організаціями, діяльність яких в Україні заборонена", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ДЕСС діє винятково в межах чинного законодавства та з повагою до релігійної свободи.

"Водночас будь-які ознаки іноземного впливу чи підпорядкування в контексті заборонених структур буде ретельно досліджено, а результати - публічно представлено суспільству", - додають в ДЕСС.

Що передувало?

8 жовтня Служба безпеки України у супроводі поліції мала провести обшуки в лаврі, однак через сутички з натовпом цього не вдалося зробити. За словами директора Кременецько-Почаївського державного заповідника Василя Ільчишина, слідчі дії стосувалися господарської частини келій, яка не є пам’яткою.

За даними ПЦУ, обшуки проводилися в межах кримінального провадження за ч. 5 ст. 190 КК України - шахрайство в особливо великих розмірах або організованою групою.

Минулого року поліція Тернопільської області розпочала кримінальне провадження за фактом перешкоджання роботі правоохоронців під час обшуків 8 жовтня на території Почаївської лаври.

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