Почаевскую лавру проверят на связи с запрещенной религиозной организацией
С 24 июня будут проверять возможные связи Почаевской Свято-Успенской лавры с иностранной религиозной организацией, деятельность которой запрещена в Украине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственная служба по этнополитике и свободе.
"Соответствующее решение принято приказом ГСЭСС во исполнение требований Закона Украины "О свободе совести и религиозных организациях" и Порядка проведения исследования на предмет наличия признаков аффилированности религиозных организаций с иностранными религиозными организациями, деятельность которых в Украине запрещена", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ДЕСС действует исключительно в рамках действующего законодательства и с уважением к религиозной свободе.
"В то же время любые признаки иностранного влияния или подчинения в контексте запрещенных структур будут тщательно расследованы, а результаты - публично представлены обществу", - добавляют в ДЕСС.
Что предшествовало?
8 октября Служба безопасности Украины в сопровождении полиции должна была провести обыски в лавре, однако из-за столкновений с толпой этого сделать не удалось. По словам директора Кременецко-Почаевского государственного заповедника Василия Ильчишина, следственные действия касались хозяйственной части келий, которая не является памятником.
По данным ПЦУ, обыски проводились в рамках уголовного производства по ч. 5 ст. 190 УК Украины - мошенничество в особо крупных размерах или организованной группой.
В прошлом году полиция Тернопольской области возбудила уголовное дело по факту препятствования работе правоохранителей во время обысков 8 октября на территории Почаевской лавры.
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