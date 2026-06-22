Почаевскую лавру проверят на связи с запрещенной религиозной организацией

С 24 июня будут проверять возможные связи Почаевской Свято-Успенской лавры с иностранной религиозной организацией, деятельность которой запрещена в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственная служба по этнополитике и свободе.

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"Соответствующее решение принято приказом ГСЭСС во исполнение требований Закона Украины "О свободе совести и религиозных организациях" и Порядка проведения исследования на предмет наличия признаков аффилированности религиозных организаций с иностранными религиозными организациями, деятельность которых в Украине запрещена", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ДЕСС действует исключительно в рамках действующего законодательства и с уважением к религиозной свободе.

"В то же время любые признаки иностранного влияния или подчинения в контексте запрещенных структур будут тщательно расследованы, а результаты - публично представлены обществу", - добавляют в ДЕСС.

Что предшествовало?

8 октября Служба безопасности Украины в сопровождении полиции должна была провести обыски в лавре, однако из-за столкновений с толпой этого сделать не удалось. По словам директора Кременецко-Почаевского государственного заповедника Василия Ильчишина, следственные действия касались хозяйственной части келий, которая не является памятником.

По данным ПЦУ, обыски проводились в рамках уголовного производства по ч. 5 ст. 190 УК Украины - мошенничество в особо крупных размерах или организованной группой.

В прошлом году полиция Тернопольской области возбудила уголовное дело по факту препятствования работе правоохранителей во время обысков 8 октября на территории Почаевской лавры.

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