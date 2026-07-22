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Новости Проверка Почаевской лавры
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Государственная политика выявила, что Почаевская лавра аффилирована с РПЦ

Почаевская Лавра

Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести выявила признаки аффилированности Почаевской Свято-Успенской лавры с Русской православной церковью.

Об этом говорится в сообщении Госслужбы по этнополитике, сообщает Цензор.НЕТ.

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Связи с РПЦ 

В частности, по итогам исследования установлено, что Почаевская Свято-Успенская лавра является структурным подразделением Украинской православной церкви и входит в состав Киевской митрополии УПЦ, которая в соответствии с законодательством Украины признана аффилированной с иностранной религиозной организацией, деятельность которой в Украине запрещена.

Также исследование подтвердило, что устав Лавры и документы, регулирующие ее деятельность, свидетельствуют о ее принадлежности к структуре Киевской митрополии УПЦ.

Кроме того, установлено, что Устав Русской православной церкви предусматривает вхождение руководителя Почаевской Свято-Успенской лавры в состав уставных органов управления РПЦ.

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Что этому предшествовало?

Ранее сообщалось, что с 24 июня будут проверять возможные связи Почаевской Свято-Успенской лавры с иностранной религиозной организацией, деятельность которой запрещена в Украине.

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Лавра (468) Почаев (57) проверка (831) РПЦ (758) Тернопольская область (840) Кременецкий район (8)
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Топ комментарии
+10
тоже мені біном Ньютона, всі про це завжди знали і самі вони не скривали, подивитись на тих накачених послушників і стае зрозуміло що це бригада ГРУ в нашому тилу.
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22.07.2026 17:05 Ответить
+8
Та ви що? Не може бути. Держетнополітики вирішила визнати очевидне.
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22.07.2026 17:05 Ответить
+7
я бачив натовпи бісноватих які пішки прут з усеї Украіни і тому попи там дуже впевнено себе почувают. місцева влада вся під ними як і поліцаї і решта силовиків. це як на Волині, жоден начальник митниці не призначаеться без погодження з московськими попами. якось так.
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22.07.2026 17:08 Ответить

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