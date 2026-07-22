Государственная политика выявила, что Почаевская лавра аффилирована с РПЦ

Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести выявила признаки аффилированности Почаевской Свято-Успенской лавры с Русской православной церковью.

Об этом говорится в сообщении Госслужбы по этнополитике, сообщает Цензор.НЕТ.

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Связи с РПЦ

В частности, по итогам исследования установлено, что Почаевская Свято-Успенская лавра является структурным подразделением Украинской православной церкви и входит в состав Киевской митрополии УПЦ, которая в соответствии с законодательством Украины признана аффилированной с иностранной религиозной организацией, деятельность которой в Украине запрещена.

Также исследование подтвердило, что устав Лавры и документы, регулирующие ее деятельность, свидетельствуют о ее принадлежности к структуре Киевской митрополии УПЦ.

Кроме того, установлено, что Устав Русской православной церкви предусматривает вхождение руководителя Почаевской Свято-Успенской лавры в состав уставных органов управления РПЦ.

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Что этому предшествовало?

Ранее сообщалось, что с 24 июня будут проверять возможные связи Почаевской Свято-Успенской лавры с иностранной религиозной организацией, деятельность которой запрещена в Украине.

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