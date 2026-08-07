Путин может испытать НАТО уже этой осенью: разведка США обнародовала новые оценки, - WSJ

Американские разведывательные службы изменили свои оценки вероятности прямого столкновения между Россией и Североатлантическим альянсом.

Как сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на новые доклады официальных лиц США, Кремль может прибегнуть к ограниченной провокации против одной из стран НАТО, не дожидаясь окончания войны в Украине, сообщает Цензор.НЕТ.

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По данным аналитиков, временное окно для возможных действий России открывается в период с осени текущего года и простирается до 2029 года.

Главная цель потенциальной атаки — проверить действенность 5-й статьи Устава НАТО о коллективной обороне и попытаться спровоцировать раскол внутри Альянса.

Рассматриваются различные варианты — от масштабных кибератак и привлечения неопознанных вооруженных формирований для оккупации отдельных участков до ограниченного наземного вторжения на восточном фланге НАТО.

Вероятность самого радикального варианта — локального наземного вторжения — пока оценивается как сравнительно низкая, однако аналитики отмечают, что со временем она растет.

Оказавшись под давлением из-за значительных потерь на фронте и систематических ударов украинских беспилотников по военной и нефтяной инфраструктуре, российский лидер может искать "успехов" на других направлениях.

Кроме того, WSJ отмечает, что угроза возникает на фоне дефицита определенных видов вооружения в самих США, в частности высокоточных ракет большой дальности, тактических комплексов и переносных ЗРК Stinger. Это усложняет задачу сдерживания двух потенциальных противников — России в Европе и Китая в Азии

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