Россия развернула сеть секретных баз с дронами дальнего действия, которые угрожают НАТО, - The Telegraph. СПУТНИКОВЫЕ ФОТО

Россия создала сеть секретных военных объектов с новыми площадками для запуска новейших дальнобойных БПЛА, радиус действия которых охватывает территорию стран НАТО. Некоторые из этих объектов уже задействованы в военных операциях против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании The Telegraph.

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Развитие инфраструктуры

По информации СМИ, проанализировавших спутниковые данные и документацию, в России выявлены как минимум 10 военных объектов с вновь созданными стартовыми площадками. Всего в приграничных с Украиной и Беларусью районах РФ обнаружили 59 новых пусковых рельсов. Часть командных пунктов для беспилотников разместили на базе бывших аэродромов и воинских частей, а остальные обустроили в сельской местности.



Аэродром "Курск-Восточный", август 2025 и август 2026 года







Асовица, август 2025 и август 2026 года

Спутниковые снимки компании DroneSec свидетельствуют, что около 20 пусковых рельсов имеют удлиненную конструкцию, что позволяет запускать новые модификации дальнобойных БПЛА.

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Издание The Telegraph отмечает, что развертывание этой сети баз создает долгосрочные вызовы для безопасности Североатлантического альянса.

Возможные российские диверсии

Расположение отдельных объектов позволяет новейшим российским дронам потенциально долететь до Варшавы, хотя подтверждений подготовки прямого нападения на Польшу пока нет. В то же время западные разведывательные органы допускают возможность диверсий или операций под чужим флагом против польской критической инфраструктуры с целью дискредитации Украины.

В НАТО, в свою очередь, подчеркивают полную готовность защищать все территории Альянса и активно усиливать средства противодроновой защиты.

По данным расследования, спутниковые наблюдения фиксируют резкий рост количества новейших российских БПЛА. На территории лишь одного из объектов размеры позволяют разместить более тысячи дронов одновременно.

Параллельно на ключевых площадках продолжается строительство новых пусковых позиций. В частности, новые модификации беспилотников "Герань-4" и "Герань-5" обладают высокой скоростью, позволяющей обходить системы ПВО, и способны транспортировать боевую часть весом до 90 кг.

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Угрозы для НАТО

Основатель DroneSec Майк Монник подчеркивает, что такое расширение сети направлено не только на атаки на Украину, но и на создание постоянной угрозы для стран НАТО.