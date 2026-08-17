Росія розгорнула мережу таємних баз із далекобійними дронами, які загрожують НАТО, - The Telegraph. Супутникові знімки

РФ створила мережу таємних військових об'єктів із новими майданчиками для запуску новітніх далекобійних БпЛА, радіус дії яких сягає території держав НАТО. Окремі з цих пунктів уже задіяні у військових операціях проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у розслідуванні The Telegraph.

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Розбудова інфраструктури

За інформацією медіа, які дослідили супутникові дані та документацію, в Росії ідентифікували щонайменше 10 військових об'єктів із новоствореними стартовими майданчиками. Загалом у прикордонних з Україною та Білоруссю районах РФ виявили 59 нових пускових рейок. Частину командних пунктів для безпілотників розмістили на базі колишніх аеродромів та військових частин, тоді як інші облаштували у сільській місцевості.



Аеродром "Курськ-Східний, серпень 2025 та серпень 2026 року







Асовиця, серпень 2025 та серпень 2026 року

Супутникові знімки компанії DroneSec свідчать, що близько 20 рейок мають видовжену конструкцію, що дає змогу запускати нові модифікації далекобійних БПЛА.

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Видання The Telegraph зауважує, що розгортання цієї мережі баз створює довгострокові виклики для безпеки Північноатлантичного альянсу.

Можливі російські диверсії

Розташування окремих об'єктів дозволяє новітнім російським дронам потенційно діставати до Варшави, хоча підтверджень щодо підготовки прямого нападу на Польщу наразі немає. Водночас західні розвідувальні органи припускають можливість диверсій чи операцій під чужим прапором проти польської критичної інфраструктури з метою дискредитації України.

У НАТО натомість наголошують на повній готовності захищати всі території Альянсу та активному посиленні засобів протидронного захисту.

За даними розслідування, супутникові спостереження фіксують різке зростання кількості новітніх російських БПЛА. На території лише одного з об'єктів розміри дозволяють розмістити понад тисячу дронів одночасно.

Паралельно на ключових майданчиках продовжується спорудження нових пускових позицій. Зокрема, нові модифікації безпілотників "Герань-4" та "Герань-5" мають високу швидкість для обходу систем ППО та здатні транспортувати бойову частину вагою до 90 кг.

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Загрози для НАТО

Засновник DroneSec Майк Моннік наголошує, що таке розширення мережі має на меті не лише атаки на Україну, а й створення постійної загрози для держав НАТО.