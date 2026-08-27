Ескалацію щодо України й Альянсу з боку РФ обговорили у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі

Сьогодні, 27 серпня, у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі відбулося засідання Північноатлантичної ради за участю заступника міністра оборони США Елбріджа Колбі, під час якого обговорювалися питання ворожої ескалації з боку Росії у бік України та держав Альянсу.

Про це розповів заступник міністра оборони Польщі Павел Залевський, який брав участь у дискусіях, повідомляє "Європейська правда", передає Цензор.НЕТ.

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Політика щодо РФ

Як зазначається, у НАТО обговорили із заступником глави Пентагону питання ескалації з боку Росії щодо України та союзників Альянсу.

"Ми говорили про останні кілька тижнів ескалації з боку Росії в Україні, а також щодо європейських країн. Ми погодилися щодо характеру російської політики та загроз, які російська політика становить для НАТО", – зазначив Залевський.

За його словами, США "проводять мудру політику належного реагування, а не публічного обговорення". Польща, додав він, має "дуже схожий погляд, коли йдеться про загрозу з боку Росії в контексті України та в контексті НАТО".

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"Я висловив своє глибоке переконання, що формула, яку обрали американці, формула, яку реалізує НАТО, ґрунтується не на словесних протестах, а на реальних спроможностях, які є важливими з військової точки зору і демонструють можливість заблокувати будь-які агресивні дії Росії", – розповів він.

Реальні стратегічні дилеми для РФ

Залевський зауважив, що правильною є саме така формула: замість розмов "створювати для Росії реальні стратегічні дилеми і показувати їй обмеження, пов’язані зі спроможностями НАТО".

Також він розповів про центральну тему розмови з Елбріджем Колбі в НАТО – "спільні питання безпеки в контексті стратегії Пентагону щодо посилення Північноатлантичного альянсу через реалізацію плану НАТО 3.0".

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"План 3.0 ґрунтується на ідеї, що значна частина обов’язків у сфері конвенційної оборони має бути покладена на європейські країни. Сполучені Штати мають забезпечувати підтримку щодо ключових військових спроможностей, керівництва і, звичайно, політичного та військового лідерства. Польща підтримує такий спосіб мислення і ми вже кілька років інвестуємо у власні спроможності", – наголосив він.

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