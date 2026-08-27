"Зовсім не стурбований": Трамп відреагував на можливий напад РФ на НАТО

Президент США Дональд Трамп заявив, що не стурбований можливим нападом Росії на країни НАТО. Водночас він заперечив повідомлення про те, що глава ЦРУ Джон Реткліфф під час візиту до Москви нібито застерігав російське керівництво від провокацій проти членів Альянсу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив у телефонному інтерв'ю Axios у четвер.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Я зовсім не стурбований... Немає жодної проблеми", – сказав Трамп, коли його запитали про можливу російську провокацію проти країн НАТО.

В Axios зазначили, що таке питання до Трампа виникло на тлі стурбованості європейських лідерів тим, що Москва може перевірити рішучість НАТО – і зобов'язання Трампа щодо статті 5, пункту альянсу про колективну оборону – шляхом обмеженого нападу або інших військових провокацій, а також у зв'язку з поїздкою директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви, де він зустрічався зі своїм російським колегою Сергієм Наришкіним. Кілька ЗМІ повідомили , що візит був спробою застерегти Москву від нападу на країну НАТО. Але Трамп заперечив ці повідомлення. Трамп назвав поїздку Реткліффа "звичайною діловою" та висловив здивування щодо повідомлень про неї в ЗМІ.

Також читайте: МЗС Румунії про візит глави ЦРУ до Москви: Такий "прямий контакт" може привести РФ за стіл переговорів

"Реткліфф бачиться зі своїм російським колегою раз на шість місяців або раз на рік. У них дуже добрі стосунки. Не було жодних повідомлень і нічого незвичайного", – сказав Трамп.

Як зазначає видання, директор російської служби зовнішньої розвідки Наришкін підтвердив у четвер, що зустрічався з Реткліффом під час його візиту до Москви. Він сказав, що переговори були "звичайною частиною їхньої роботи" і що "не було нічого незвичайного".

Наришкін сказав, що обговорював з Реткліффом "питання розвідки".

Axios зазначає, що президент України Володимир Зеленський заявив виданню у липні, що Путін планує масову мобілізацію 500 тис військовослужбовців у найближчі місяці для відновлення наступу в Україні. Зеленський заявив, що Росія також будує інфраструктуру для 30 тис. додаткових військовослужбовців з Північної Кореї, яких відправлять воювати в Україну.

Протягом останніх тижнів було збито російські безпілотники, які увійшли у повітряний простір кількох членів НАТО, включаючи Румунію та Польщу.

Також читайте: Ідеолог рашизму Дугін після візиту директора ЦРУ до Москви: "Віддайте нам Україну, і ми цього не робитимемо"

У четвер Міністерство закордонних справ Росії заявило, що Велика Британія та Франція "граються з вогнем", постачаючи Україні технології, які дозволяють проводити далекобійні атаки глибоко всередині Росії. Речник Міністерства закордонних справ Росії погрожував завдати ударів по британських військових цілях в Україні та за її межами у відповідь на військову допомогу Великої Британії Україні.

Також читайте: Ескалацію щодо України й Альянсу з боку РФ обговорили у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі