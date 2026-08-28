Директор ЦРУ Реткліфф міг повідомити Путіну про складне становище РФ, - NYT

Директор ЦРУ Джон Реткліфф під час візиту до Москви міг передати главі ФСБ Олександру Бортнікову оцінку реального становища Росії у війні проти України та закликати Кремль розпочати серйозні переговори про її припинення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The New York Times із посиланням на чинних і колишніх американських посадовців.

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За даними видання, у ЦРУ побоюються, що російський диктатор Володимир Путін може не отримувати від своїх радників достовірної інформації про перебіг війни та реальні втрати російської армії.

Співрозмовники NYT стверджують, що Реткліфф під час розмови з Бортніковим дав зрозуміти: з огляду на військові та економічні труднощі Росії Москві варто погодитися на серйозні переговори щодо припинення війни, поки ситуація не погіршилася ще більше.

Водночас за інформацією видання, директор ЦРУ не висував жодних погроз і не попереджав про можливі наслідки з боку США у разі відмови Путіна від переговорів.

Канал зв'язку працює паралельно з іншими контактами

NYT зазначає, що контакт між Реткліффом і Бортніковим існує паралельно з іншими каналами переговорів адміністрації президента США Дональда Трампа з Кремлем.

Зокрема, контакти відбуваються за участю спецпредставника Трампа Стіва Віткоффа та його зятя Джареда Кушнера.

Деякі американські посадовці розраховують, що Путін, який у минулому працював у радянських спецслужбах, може сприйняти оцінку директора ЦРУ як більш достовірну та нагальну, ніж аналогічне послання дипломатичними каналами.

У США оцінюють російський наступ як невдалий

За інформацією NYT, просування російських військ на фронті фактично зупинилося, водночас армія РФ продовжує зазнавати значних втрат.

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У липні Реткліфф заявляв, що середня тривалість життя російського військовослужбовця на передовій становить менш як 35 хвилин.

Він також зазначав, що за 18 місяців його роботи на посаді директора ЦРУ Росія захопила близько 1% території України. Значною мірою просування російських військ, за його словами, стримувалося завдяки ефективному застосуванню Україною безпілотників.

Перед поїздкою Реткліфф говорив з українською стороною

Перед зустріччю з Бортніковим Реткліфф, за даними NYT, провів розмову з українськими колегами.

Він запевнив їх, що під час візиту до Москви з'ясовуватиме позицію російської сторони та не вестиме переговорів щодо можливих територіальних чи інших поступок з боку України.

Раніше Реткліфф і Бортніков контактували з питань обміну військовополоненими. Однак зустріч у Москві цього тижня стала їхнім першим особистим контактом.

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