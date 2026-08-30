Зеленский анонсировал новую коммуникацию с представителями Трампа: "Завтра будет больше подробностей"
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке к новому раунду переговоров с представителями президента США. Более подробная информация о предстоящих контактах, по его словам, станет известна в понедельник.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в вечернем обращении президента Украины Владимира Зеленского.
Украина готовится к новым контактам с США
Зеленский рассказал, что состоялись важные встречи. По его словам, вместе с командой он готовится к новому диалогу с представителями президента США.
"Состоялись важные встречи. Вместе с командой мы готовимся к новому раунду переговоров с представителями президента США. Завтра будет больше подробностей", — сказал Зеленский.
Президент отметил, что Украина работает над тем, чтобы война не оставалась единственным вариантом дальнейшего развития событий.
Зеленский рассказал о совместных взглядах
По словам президента, США разделяют многие украинские взгляды на ситуацию.
В частности, речь идет о положении на фронте и российских ударах по Украине.
"Важно, что Америка разделяет многие наши взгляды на ситуацию — на ситуацию на фронте, на ситуацию с ударами", — сказал президент.
Напомним, Зеленский также заявил, что осенью необходимо довести уровень сбиваемых вражеских дронов выше 90%.
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