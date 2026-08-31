Зеленский назначил Ченчика временно исполняющим обязанности председателя ГПСУ
Обязанности главы Государственной пограничной службы Украины временно будет исполнять Вадим Ченчик.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
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Так, одним из указов глава государства освободил от временного исполнения обязанностей председателя Государственной пограничной службы Украины Валерия Вавринюка.
В то же время заместитель председателя ГПСУ Вадим Ченчик временно будет исполнять обязанности председателя Государственной пограничной службы Украины.
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