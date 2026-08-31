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Новости Кадровые изменения в ГПСУ
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Зеленский назначил Ченчика временно исполняющим обязанности председателя ГПСУ

Зеленский назначил нового временного исполняющего обязанности председателя ГПСУ

Обязанности главы Государственной пограничной службы Украины временно будет исполнять Вадим Ченчик.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Так, одним из указов глава государства освободил от временного исполнения обязанностей председателя Государственной пограничной службы Украины Валерия Вавринюка.

В то же время заместитель председателя ГПСУ Вадим Ченчик временно будет исполнять обязанности председателя Государственной пограничной службы Украины.

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Автор: 

Госпогранслужба (7468) Зеленский Владимир (25678)
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