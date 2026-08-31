Зеленський провів "конструктивну" розмову з Віткоффом і Кушнером: визначають дату візиту в Україну
Президент Володимир Зеленський розповів про телефонну розмову зі спецпосланцями президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером, під час якої обговорювали дату можливого візиту в Україну.
Про це він написав у соцмережах, передає Цензор.НЕТ.
Про розмову
За словами президента, розмова була детальною й конструктивною. Він наголосив, що діалог між переговорними командами США та України триває постійно, а наразі сторони обговорюють визначення дати візиту делегації в Україну — таку поїздку Зеленський назвав би дуже корисною для напрацювання рішень щодо миру.
Про що поінформували Віткоффа й Кушнера
Президент розповів, що поінформував співрозмовників про ситуацію на полі бою, де здобутки Росії, за його словами, незначні й досягаються ціною величезних втрат, а також про повітряні удари. За словами Зеленського, спецпредставники США обізнані з багатьма деталями ситуації.
Команди сторін залишаться на зв'язку, щоб опрацювати порядок денний і визначити найзручніший графік подальшої комунікації.
Зеленський подякував Трампу, Віткоффу, Кушнеру та всім у США, хто працює заради того, щоб мир став спільним досягненням.
Що передувало?
- Наприкінці липня президент Володимир Зеленський повідомив, що візит посланців Дональда Трампа Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера до Києва можливий упродовж двох тижнів.
- Згодом повідомлялося, що візит спецпредставників Трампа Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до України відклали через посилення атак РФ на Київ.
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