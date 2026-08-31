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Новини Зустріч Зеленського та Віткоффа Візит Віткоффа в Україну
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Зеленський провів "конструктивну" розмову з Віткоффом і Кушнером: визначають дату візиту в Україну

зеленський

Президент Володимир Зеленський розповів про телефонну розмову зі спецпосланцями президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером, під час якої обговорювали дату можливого візиту в Україну. 

Про це він написав у соцмережах, передає Цензор.НЕТ.

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Про розмову

За словами президента, розмова була детальною й конструктивною. Він наголосив, що діалог між переговорними командами США та України триває постійно, а наразі сторони обговорюють визначення дати візиту делегації в Україну — таку поїздку Зеленський назвав би дуже корисною для напрацювання рішень щодо миру.

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Про що поінформували Віткоффа й Кушнера

Президент розповів, що поінформував співрозмовників про ситуацію на полі бою, де здобутки Росії, за його словами, незначні й досягаються ціною величезних втрат, а також про повітряні удари. За словами Зеленського, спецпредставники США обізнані з багатьма деталями ситуації.

Команди сторін залишаться на зв'язку, щоб опрацювати порядок денний і визначити найзручніший графік подальшої комунікації.

Зеленський подякував Трампу, Віткоффу, Кушнеру та всім у США, хто працює заради того, щоб мир став спільним досягненням.

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Що передувало?

  • Наприкінці липня президент Володимир Зеленський повідомив, що візит посланців Дональда Трампа Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера до Києва можливий упродовж двох тижнів.
  • Згодом повідомлялося, що візит спецпредставників Трампа Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до України відклали через посилення атак РФ на Київ.

Автор: 

Зеленський Володимир (26830) Кушнер Джаред (87) США (22528) Віткофф Стів (330)
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Топ коментарі
+10
Навiщо цi два дебiла тут здалися ???
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31.08.2026 18:54 Відповісти
+8
Три євреї будуть вирішувати долю України...
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31.08.2026 18:56 Відповісти
+4
Потім під'їдуть евреї путіна, розкажуть, як всі вони втомились від війни, Москву по-прєжнєму атаковать нельзя, бо старий осєрчаєт і передумаєт міріться. Потім повторят цей круговорот евреїв.
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31.08.2026 19:12 Відповісти

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