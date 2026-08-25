Стубб готовий стати перемовником від ЄС щодо миру в Україні, якщо виникне така потреба
Президент Фінляндії Александр Стубб не прагне публічної ролі в перемовинах про завершення російсько-української війни, однак не виключає, що зможе долучитися як перемовник від ЄС, якщо того вимагатиме ситуація.
Про це він сказав в інтерв'ю "Європейській правді", передає Цензор.НЕТ.
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Про власну роль у переговорах
Відповідаючи на запитання про роль Європи в майбутніх переговорах щодо завершення російсько-української війни, Стубб зазначив, що як представник невеликої країни чітко усвідомлює своє місце — за лаштунками.
"Моя робота у цій ролі – передавати інформацію з України до Америки, з Америки до України. А якщо виникне потреба надати якусь інформацію росіянам – я також з радістю це зроблю", – додав фінський президент.
Про роль США та Європи
Президент Фінляндії наголосив, що, на його думку, провідну роль у переговорах відіграють американці.
Водночас він зауважив, що рішення для Європи не можна ухвалювати без самої Європи, і саме над залученням якомога більшої кількості учасників до процесу він і працює.
Чи стане Стубб перемовником
- На уточнювальне запитання, чи погодиться він особисто стати перемовником, якщо йому це запропонують, Стубб відповів ствердно, водночас зауваживши, що це наразі гіпотетичне питання. За його словами, ймовірніше, перемовини вестиме ціла команда, а не одна людина.
Президент Фінляндії додав, що наразі задоволений тим, що переважно працює за лаштунками, і не відчуває потреби виходити на перший план.
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