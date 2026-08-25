Стубб готовий стати перемовником від ЄС щодо миру в Україні, якщо виникне така потреба

Президент Фінляндії Александр Стубб не прагне публічної ролі в перемовинах про завершення російсько-української війни, однак не виключає, що зможе долучитися як перемовник від ЄС, якщо того вимагатиме ситуація.

Про це він сказав в інтерв'ю "Європейській правді", передає Цензор.НЕТ.

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Про власну роль у переговорах

Відповідаючи на запитання про роль Європи в майбутніх переговорах щодо завершення російсько-української війни, Стубб зазначив, що як представник невеликої країни чітко усвідомлює своє місце — за лаштунками.

"Моя робота у цій ролі – передавати інформацію з України до Америки, з Америки до України. А якщо виникне потреба надати якусь інформацію росіянам – я також з радістю це зроблю", – додав фінський президент.

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Про роль США та Європи

Президент Фінляндії наголосив, що, на його думку, провідну роль у переговорах відіграють американці.

Водночас він зауважив, що рішення для Європи не можна ухвалювати без самої Європи, і саме над залученням якомога більшої кількості учасників до процесу він і працює.

Чи стане Стубб перемовником

На уточнювальне запитання, чи погодиться він особисто стати перемовником, якщо йому це запропонують, Стубб відповів ствердно, водночас зауваживши, що це наразі гіпотетичне питання. За його словами, ймовірніше, перемовини вестиме ціла команда, а не одна людина.

Президент Фінляндії додав, що наразі задоволений тим, що переважно працює за лаштунками, і не відчуває потреби виходити на перший план.

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