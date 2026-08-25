Стубб готов стать переговорщиком от ЕС по вопросам мира в Украине, если возникнет такая необходимость

Президент Финляндии Александр Стубб не стремится играть публичную роль в переговорах о прекращении российско-украинской войны, однако не исключает, что сможет присоединиться к ним в качестве переговорщика от ЕС, если того потребует ситуация.

Об этом он заявил в интервью "Европейской правде", передает Цензор.НЕТ.

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О своей роли в переговорах

Отвечая на вопрос о роли Европы в предстоящих переговорах о прекращении российско-украинской войны, Стубб отметил, что как представитель небольшой страны четко осознает свое место - за кулисами.

"Моя работа в этой роли - передавать информацию из Украины в Америку, из Америки в Украину. А если возникнет необходимость предоставить какую-то информацию россиянам - я также с радостью это сделаю", - добавил финский президент.

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О роли США и Европы

Президент Финляндии подчеркнул, что, по его мнению, ведущую роль в переговорах играют американцы.

В то же время он отметил, что решения для Европы нельзя принимать без самой Европы, и именно над привлечением как можно большего числа участников к процессу он и работает.

Станет ли Стубб переговорщиком

На уточняющий вопрос, согласится ли он лично стать переговорщиком, если ему это предложат, Стубб ответил утвердительно, при этом отметив, что это пока гипотетический вопрос. По его словам, скорее всего, переговоры будет вести целая команда, а не один человек.

Президент Финляндии добавил, что пока доволен тем, что в основном работает за кулисами, и не чувствует необходимости выходить на первый план.

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