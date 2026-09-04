Стубб обсудил с Зеленским предстоящий визит Уиткоффа и Кушнера в Киев

Президент Финляндии Александр Стубб сообщил о беседе с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом он написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

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Так, Стубб рассказал, что его беседа с Зеленским касалась путей достижения мира в российско-украинской войне и предстоящего визита американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Киев.

"Финляндия и впредь оказывает надежную поддержку Украине и мирному процессу", - добавил он.

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Что этому предшествовало?

3 сентября президент Владимир Зеленский сообщил, что у Украины есть предварительные даты визита в Украину спецпредставителей президента США Дональда Трампа - Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.

4 сентября стало известно, что спецпосланцы президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер обсуждают альтернативные планы по поездке в Киев 5–6 сентября. Отмечается, что Уиткофф опасается визита из-за угроз и запугиваний со стороны России.

В то же время СМИ сообщают, что специальные посланники президента США Уиткофф и Кушнер сначала прибудут в Москву, а затем в Киев 6 сентября.

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