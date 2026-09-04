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Новости Визит Уиткоффа и Кушнера в Украину
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Стубб обсудил с Зеленским предстоящий визит Уиткоффа и Кушнера в Киев

Стубб и Зеленский обсудили визит Виткоффа и Кушнера

Президент Финляндии Александр Стубб сообщил о беседе с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом он написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Так, Стубб рассказал, что его беседа с Зеленским касалась путей достижения мира в российско-украинской войне и предстоящего визита американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Киев.

"Финляндия и впредь оказывает надежную поддержку Украине и мирному процессу", - добавил он.

Читайте также: Стубб объяснил, почему Уиткофф и Кушнер не приезжают в Киев

Что этому предшествовало?

  • 3 сентября президент Владимир Зеленский сообщил, что у Украины есть предварительные даты визита в Украину спецпредставителей президента США Дональда Трампа - Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.
  • 4 сентября стало известно, что спецпосланцы президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер обсуждают альтернативные планы по поездке в Киев 5–6 сентября. Отмечается, что Уиткофф опасается визита из-за угроз и запугиваний со стороны России.
  • В то же время СМИ сообщают, что специальные посланники президента США Уиткофф и Кушнер сначала прибудут в Москву, а затем в Киев 6 сентября.

Читайте также: Стубб готов стать переговорщиком от ЕС по вопросам мира в Украине, если возникнет такая необходимость

Автор: 

Зеленский Владимир (25719) Кушнер Джаред (91) Стубб Александр (235) Стив Уиткофф (331)
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Топ комментарии
+3
А Стубб яким боком до амерекан гастролерів? Ні про що. І новина і розмова.
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04.09.2026 18:30 Ответить
+2
@ (дослівно):

"Що, знову "Віткофф та Кушнер приїдуть до Києва"?
Може хочуть побачити знищений завод "Кока-Кола"?
Чи може хочуть прогулятися по Позняках, Харківському, Відрадному, Святошину, Нивках, Старій та Новій Дарниці, та по Голосіїву, щоб подивитися ще раз на "мир в очах путіна"?
Може в Одесу, Чорноморськ чи Південне зʼїздити хочуть? Чи в Краматорськ зі Словʼянськом?

Не хочуть?

Так нахіба приїздити тоді?
Чергове "Бла-бла-бла"? А не пішли б вони куди подалі?

Мені б на таку "делегацію" навіть чебуреки було шкода переводити."
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04.09.2026 18:38 Ответить
+2
Щоб для тебе ідіота спробувати влаштувати мирні перговори і як наслідок (сподіваюся) мирне життя.
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04.09.2026 19:10 Ответить

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