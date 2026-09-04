Стубб обсудил с Зеленским предстоящий визит Уиткоффа и Кушнера в Киев
Президент Финляндии Александр Стубб сообщил о беседе с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Об этом он написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.
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Так, Стубб рассказал, что его беседа с Зеленским касалась путей достижения мира в российско-украинской войне и предстоящего визита американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Киев.
"Финляндия и впредь оказывает надежную поддержку Украине и мирному процессу", - добавил он.
Что этому предшествовало?
- 3 сентября президент Владимир Зеленский сообщил, что у Украины есть предварительные даты визита в Украину спецпредставителей президента США Дональда Трампа - Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.
- 4 сентября стало известно, что спецпосланцы президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер обсуждают альтернативные планы по поездке в Киев 5–6 сентября. Отмечается, что Уиткофф опасается визита из-за угроз и запугиваний со стороны России.
- В то же время СМИ сообщают, что специальные посланники президента США Уиткофф и Кушнер сначала прибудут в Москву, а затем в Киев 6 сентября.
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"Що, знову "Віткофф та Кушнер приїдуть до Києва"?
Може хочуть побачити знищений завод "Кока-Кола"?
Чи може хочуть прогулятися по Позняках, Харківському, Відрадному, Святошину, Нивках, Старій та Новій Дарниці, та по Голосіїву, щоб подивитися ще раз на "мир в очах путіна"?
Може в Одесу, Чорноморськ чи Південне зʼїздити хочуть? Чи в Краматорськ зі Словʼянськом?
Не хочуть?
Так нахіба приїздити тоді?
Чергове "Бла-бла-бла"? А не пішли б вони куди подалі?
Мені б на таку "делегацію" навіть чебуреки було шкода переводити."