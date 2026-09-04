Уиткофф и Кушнер сначала прибудут в Москву, а затем в Киев 6 сентября, - СМИ

Спецпосланцы президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер 5–6 сентября посетят Москву и Киев для переговоров по урегулированию российско-украинской войны.

Об этом сообщило издание Axios, а также пишут российские СМИ, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

Издание Axios сообщило, что посланцы Трампа отправятся в эти выходные в Москву и Киев для проведения переговоров о прекращении войны.

Это будет первый визит Уиткоффа и Кушнера в Киев с момента вступления президента Трампа на второй срок.

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Встречи на высоком уровне

Отмечается, что Уиткофф и Кушнер отправятся в пятницу, в субботу, 5 сентября, проведут переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Кремле, а в воскресенье, 6 сентября, встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

Украинские и американские чиновники заявили, что обсуждали поездку в Киев уже несколько месяцев.

Визит посланцев Трампа происходит через 10 дней после того, как директор ЦРУ Джон Ретклифф встретился в Москве с руководителями российских разведывательных и силовых служб.

Ретклифф пытался выяснить, смогут ли руководители российских спецслужб убедить Путина прибегнуть к дипломатическим мерам с целью прекращения войны.

В четверг Уиткофф и Кушнер встретились с Трампом в Белом доме, чтобы обсудить эту поездку.

По их словам, в последние дни поездка несколько раз отменялась и вновь возобновлялась по разным причинам, пока не было решено, что она состоится в эти выходные.

"Планируется прибыть в Москву, а затем в Киев, это 5–6 сентября", - сказал собеседник российского информагентства "ТАСС".

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