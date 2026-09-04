Віткофф та Кушнер спершу прибудуть до Москви, а потім до Києва 6 вересня, - ЗМІ

Спецпосланці президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер 5-6 вересня відвідають Москву та Київ для переговорів щодо врегулювання російсько-української війни.

Про це написало Axios та пишуть росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Видання Axios повідомило, що посланці Трампа вирушать цими вихідними до Москви та Києва для проведення переговорів щодо припинення війни.

Це буде перший візит Віткоффа та Кушнера до Києва з моменту вступу президента Трампа на другий термін.

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Зустрічі високого рівня

Зазначається, що Віткофф та Кушнер вирушать у п’ятницю, у суботу, 5 вересня, проведуть переговори з президентом Росії Володимиром Путіним у Кремлі, а в неділю, 6 вересня, зустрінуться з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

Українські та американські чиновники заявили, що обговорювали поїздку до Києва вже кілька місяців.

Візит посланців Трампа відбувається через 10 днів після того, як директор ЦРУ Джон Реткліфф зустрівся в Москві з керівниками російських розвідувальних та безпекових служб.

Реткліфф намагався з’ясувати, чи зможуть керівники російських спецслужб переконати Путіна вдатися до дипломатичних заходів з метою припинення війни.

У четвер Віткофф і Кушнер зустрілися з Трампом у Білому домі, щоб обговорити цю поїздку.

За їхніми словами, останніми днями поїздка кілька разів скасовувалася та знову відновлювалася з різних причин, аж поки не було вирішено, що вона відбудеться цими вихідними.

"Планують прибути до Москви, а потім до Києва, це 5-6 вересня", – сказав співрозмовник російського інформагентства "ТАСС".

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