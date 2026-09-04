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Новости Визит Уиткоффа в рф Визит Уиткоффа в Украину
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Уиткофф и Кушнер могут отменить визит в Киев из-за запугиваний со стороны РФ, - СМИ

Запугивание со стороны РФ повлияло на планы Виткоффа и Кушнера относительно визита в Киев

Спецпосланцы президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер обсуждают альтернативные планы по поездке в Киев 5–6 сентября. Отмечается, что Уиткофф опасается визита из-за угроз и запугиваний со стороны России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Kyiv Independent со ссылкой на осведомленный источник.

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"Россияне не хотят, чтобы они приезжали сюда, в Киев, а Уиткофф всегда чутко реагирует на настроения в России. Там им говорят, что это опасно", — сообщил собеседник издания.

Человек, близкий к администрации Трампа, подтвердил Kyiv Independent, что визит был запланирован, но сказал, что его "все еще могут отменить".

Что этому предшествовало?

3 сентября президент Владимир Зеленский сообщил, что у Украины есть предварительные даты визита в Украину спецпредставителей президента США Дональда Трампа — Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.

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Кушнер Джаред (89) Стив Уиткофф (331)
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