Уиткофф и Кушнер могут отменить визит в Киев из-за запугиваний со стороны РФ, - СМИ
Спецпосланцы президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер обсуждают альтернативные планы по поездке в Киев 5–6 сентября. Отмечается, что Уиткофф опасается визита из-за угроз и запугиваний со стороны России.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Kyiv Independent со ссылкой на осведомленный источник.
"Россияне не хотят, чтобы они приезжали сюда, в Киев, а Уиткофф всегда чутко реагирует на настроения в России. Там им говорят, что это опасно", — сообщил собеседник издания.
Человек, близкий к администрации Трампа, подтвердил Kyiv Independent, что визит был запланирован, но сказал, что его "все еще могут отменить".
Что этому предшествовало?
3 сентября президент Владимир Зеленский сообщил, что у Украины есть предварительные даты визита в Украину спецпредставителей президента США Дональда Трампа — Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.
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