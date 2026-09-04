Віткофф і Кушнер можуть скасувати візит до Києва через залякування РФ, - ЗМІ

Спецпосланці президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер обговорюють альтернативні плани щодо поїздки до Києва 5-6 вересня. Зазначається, що Віткофф побоюється візиту через погрози та залякування з боку Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання Kyiv Independent з посиланням на обізнане джерело.

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"Росіяни не хочуть, щоб вони приїжджали сюди, до Києва, а Віткофф завжди чутливо реагує на настрої в Росії. Там їм кажуть, що це небезпечно", – повідомив співрозмовник видання.

Людина, близька до адміністрації Трампа, підтвердила Kyiv Independent, що візит був запланований, але сказала, що його "все ще можуть скасувати".

Що передувало?

3 вересня президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна має попередні дати візиту до України спецпредставників президента США Дональда Трампа - Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера.

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