Віткофф і Кушнер можуть скасувати візит до Києва через залякування РФ, - ЗМІ
Спецпосланці президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер обговорюють альтернативні плани щодо поїздки до Києва 5-6 вересня. Зазначається, що Віткофф побоюється візиту через погрози та залякування з боку Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання Kyiv Independent з посиланням на обізнане джерело.
"Росіяни не хочуть, щоб вони приїжджали сюди, до Києва, а Віткофф завжди чутливо реагує на настрої в Росії. Там їм кажуть, що це небезпечно", – повідомив співрозмовник видання.
Людина, близька до адміністрації Трампа, підтвердила Kyiv Independent, що візит був запланований, але сказала, що його "все ще можуть скасувати".
Що передувало?
3 вересня президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна має попередні дати візиту до України спецпредставників президента США Дональда Трампа - Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера.
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