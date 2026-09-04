Зеленский и Рютте обсудили оборонные потребности Украины и подготовку к встречам с представителями Трампа
Президент Владимир Зеленский провел беседу с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.
Об этом президент сообщил в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.
Встречи в эти дни могут быть полезными
Зеленский проинформировал Рютте о ситуации с российскими ударами, оборонных потребностях Украины и подготовке к встречам с представителями президента США Дональда Трампа.
"Мы с Марком одинаково видим необходимость прогресса в дипломатии, и встречи в ближайшие дни могут быть полезными", - отметил президент.
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Также Зеленский поблагодарил партнеров за то, что "они слышат нашу потребность в покрытии дефицита финансирования обороны".
"Работаем над этим. Марк рассказал о своих переговорах по пополнению программы PURL и необходимых Украине ракетах для "Патриотов". Спасибо за поддержку!" - добавил он.
Что этому предшествовало?
- 3 сентября президент Владимир Зеленский сообщил, что у Украины есть предварительные даты визита в Украину спецпредставителей президента США Дональда Трампа - Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.
- 4 сентября стало известно, что спецпосланцы президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер обсуждают альтернативные планы по поездке в Киев 5-6 сентября. Отмечается, что Уиткофф опасается визита из-за угроз и запугиваний со стороны России.
- В то же время СМИ сообщают, что специальные посланники президента США Уиткофф и Кушнер сначала прибудут в Москву, а затем в Киев 6 сентября.
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