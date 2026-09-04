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Новости Визит Уиткоффа и Кушнера в Украину
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Зеленский и Рютте обсудили оборонные потребности Украины и подготовку к встречам с представителями Трампа

Зеленский поговорил с Рютте
Фото: Офіс Президента

Президент Владимир Зеленский провел беседу с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Об этом президент сообщил в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

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Встречи в эти дни могут быть полезными

Зеленский проинформировал Рютте о ситуации с российскими ударами, оборонных потребностях Украины и подготовке к встречам с представителями президента США Дональда Трампа.

"Мы с Марком одинаково видим необходимость прогресса в дипломатии, и встречи в ближайшие дни могут быть полезными", - отметил президент.

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Другие вопросы

Также Зеленский поблагодарил партнеров за то, что "они слышат нашу потребность в покрытии дефицита финансирования обороны".

"Работаем над этим. Марк рассказал о своих переговорах по пополнению программы PURL и необходимых Украине ракетах для "Патриотов". Спасибо за поддержку!" - добавил он.

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Что этому предшествовало?

  • 3 сентября президент Владимир Зеленский сообщил, что у Украины есть предварительные даты визита в Украину спецпредставителей президента США Дональда Трампа - Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.
  • 4 сентября стало известно, что спецпосланцы президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер обсуждают альтернативные планы по поездке в Киев 5-6 сентября. Отмечается, что Уиткофф опасается визита из-за угроз и запугиваний со стороны России.
  • В то же время СМИ сообщают, что специальные посланники президента США Уиткофф и Кушнер сначала прибудут в Москву, а затем в Киев 6 сентября.

Автор: 

Зеленский Владимир (25719) Рютте Марк (704)
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