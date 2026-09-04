Зеленский и Рютте обсудили оборонные потребности Украины и подготовку к встречам с представителями Трампа

Фото: Офіс Президента

Президент Владимир Зеленский провел беседу с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Об этом президент сообщил в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

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Встречи в эти дни могут быть полезными

Зеленский проинформировал Рютте о ситуации с российскими ударами, оборонных потребностях Украины и подготовке к встречам с представителями президента США Дональда Трампа.

"Мы с Марком одинаково видим необходимость прогресса в дипломатии, и встречи в ближайшие дни могут быть полезными", - отметил президент.

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Также Зеленский поблагодарил партнеров за то, что "они слышат нашу потребность в покрытии дефицита финансирования обороны".

"Работаем над этим. Марк рассказал о своих переговорах по пополнению программы PURL и необходимых Украине ракетах для "Патриотов". Спасибо за поддержку!" - добавил он.

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