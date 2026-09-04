Україна не битиме по РФ під час візиту Віткоффа і Кушнера до Москви, очікуємо "дзеркальної тиші", - Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив, що американські представники Стів Віткофф та Джаред Кушнер цими вихідними відвідають Україну та Росію. Вони приїдуть у Київ у неділю, 6 вересня.

Про це він сказав у зверненні 4 вересня, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Графік візиту

За словами президента, деталі надійшли від команди президента США. Сторони обговорили, що спецпосланці Стів Віткофф та Джаред Кушнер відвідають Москву, а в неділю прибудуть до Києва.

Зеленський повідомив, що Україна вже готується до цього візиту — відбулася нарада з широкою дипломатичною командою, яка працює з американською стороною.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Стубб обговорив із Зеленським майбутній візит Віткоффа та Кушнера до Києва

Про безпеку під час візиту

Президент зазначив, що, як і під час попередніх дипломатичних візитів американської сторони, Україна забезпечить нормальне функціонування повітряного простору РФ, щоб переговорники могли безпечно прибути.

"Ми піклуємось саме про них, а не про Росію. З нашого боку повітряних ударів не буде, ну і Росія має дзеркально забезпечити тишу без її повітряних ударів на той час, який потрібен для проведення цих перемовин і вирішення логістичних питань, які пов'язані з цим американським візитом", — зазначив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спецпредставникам Трампа потрібно серйозніше сприймати Путіна, - Блюменталь

Мета візиту

За словами президента, мета України — максимально конструктивний і змістовний візит та перемовини з американською стороною. Він наголосив на потребі шукати реальні варіанти завершення війни.

"Побачимо, які пропозиції є у Стіва, у Джареда і що їм скажуть на це у Москві", — додав Зеленський.