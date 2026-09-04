Україна не битиме по РФ під час візиту Віткоффа і Кушнера до Москви, очікуємо "дзеркальної тиші", - Зеленський
Президент Володимир Зеленський повідомив, що американські представники Стів Віткофф та Джаред Кушнер цими вихідними відвідають Україну та Росію. Вони приїдуть у Київ у неділю, 6 вересня.
Про це він сказав у зверненні 4 вересня, інформує Цензор.НЕТ.
Графік візиту
За словами президента, деталі надійшли від команди президента США. Сторони обговорили, що спецпосланці Стів Віткофф та Джаред Кушнер відвідають Москву, а в неділю прибудуть до Києва.
Зеленський повідомив, що Україна вже готується до цього візиту — відбулася нарада з широкою дипломатичною командою, яка працює з американською стороною.
Про безпеку під час візиту
Президент зазначив, що, як і під час попередніх дипломатичних візитів американської сторони, Україна забезпечить нормальне функціонування повітряного простору РФ, щоб переговорники могли безпечно прибути.
"Ми піклуємось саме про них, а не про Росію. З нашого боку повітряних ударів не буде, ну і Росія має дзеркально забезпечити тишу без її повітряних ударів на той час, який потрібен для проведення цих перемовин і вирішення логістичних питань, які пов'язані з цим американським візитом", — зазначив Зеленський.
Мета візиту
- За словами президента, мета України — максимально конструктивний і змістовний візит та перемовини з американською стороною. Він наголосив на потребі шукати реальні варіанти завершення війни.
"Побачимо, які пропозиції є у Стіва, у Джареда і що їм скажуть на це у Москві", — додав Зеленський.
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