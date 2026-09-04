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Новости
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Украина не будет наносить удары по РФ во время визита Уиткоффа и Кушнера в Москву, ожидаем "зеркального молчания", - Зеленский

Специальные представители президента США Стивен Виткофф и Джаред Кушнер

Президент Владимир Зеленский сообщил, что американские представители Стив Виткофф и Джаред Кушнер в эти выходные посетят Украину и Россию. Они прибудут в Киев в воскресенье, 6 сентября.

Об этом он заявил в обращении 4 сентября, сообщает Цензор.НЕТ.

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График визита

По словам президента, подробности поступили от команды президента США. Стороны обсудили, что спецпосланцы Стив Уиткофф и Джаред Кушнер посетят Москву, а в воскресенье прибудут в Киев.

Зеленский сообщил, что Украина уже готовится к этому визиту - состоялось совещание с широкой дипломатической командой, которая работает с американской стороной.

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О безопасности во время визита

Президент отметил, что, как и во время предыдущих дипломатических визитов американской стороны, Украина обеспечит нормальное функционирование воздушного пространства РФ, чтобы участники переговоров могли безопасно прибыть.

"Мы заботимся именно о них, а не о России. С нашей стороны воздушных ударов не будет, ну и Россия должна зеркально обеспечить затишье без своих воздушных ударов на то время, которое необходимо для проведения этих переговоров и решения логистических вопросов, связанных с этим американским визитом", - отметил Зеленский.

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Цель визита

  • По словам президента, цель Украины - максимально конструктивный и содержательный визит и переговоры с американской стороной. Он подчеркнул необходимость поиска реальных вариантов завершения войны.

"Посмотрим, какие предложения есть у Стива, у Джареда и что им на это скажут в Москве", - добавил Зеленский.

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Топ комментарии
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Потужне як і на 9 травня. Закон ще видай що дозволяється Вітькоффу перебувати в росії. Плебес зелений оцінить, паржот. А на завтра по підвалах з соплями 🤬🤬🤬.
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04.09.2026 19:24 Ответить
+7
Дзеркальна тиша прилетіла согодні по СеБеУ та Жулянах....
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04.09.2026 19:23 Ответить
+6
А з куя?
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04.09.2026 19:22 Ответить

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