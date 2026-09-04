США вимагають від України та РФ призупинити взаємні удари на час візиту Віткоффа та Кушнера, - NYT

Спецпосланці президента США Дональда Трампа — Стів Віткофф та Джаред Кушнер — цими вихідними вирушають до Москви й Києва, намагаючись відновити перемовини щодо мирної угоди для завершення війни в Україні.

Про це пише The New York Times з посиланням на обізнаних із дипломатичними зусиллями посадовців, передає Цензор.НЕТ.

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Умова для проведення візиту

За даними видання, перемовини щодо цієї поїздки тривали кілька тижнів — США наполягали, щоб Україна тимчасово припинила дронові атаки на Москву та енергетичні об'єкти РФ на час перебування посланців у Росії, а Росія аналогічно зупинила ракетні удари по Києву. Співрозмовники видання говорили на умовах анонімності, оскільки офіційно поїздку ще не оголосили.

Наразі невідомо, чи привезуть американці нові мирні пропозиції обом президентам України та РФ, чи намагатимуться підштовхнути сторони до узгодження позицій щодо питань, які залишаються невирішеними — зокрема, хто зрештою контролюватиме Донбас, частково окуповану Росією територію України.

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Безпрецедентний візит до Києва

Хоча Віткофф і Кушнер неодноразово відвідували Москву, у Києві вони не бували, попри кілька офіційних запрошень. Два тижні тому директор ЦРУ Джон Реткліфф здійснив поїздку до Москви, провівши там лише кілька годин на зустрічі з російським колегою. Сам Віткофф бачився з Путіним понад пів десятка разів.

Контекст ситуації на фронті

Видання пише, що візит відбувається у критичний момент конфлікту. Протягом більшої частини року українські удари по нафтопереробних заводах та інших енергетичних об'єктах мали руйнівний ефект для Росії, змушуючи росіян годинами стояти в чергах за пальним. Водночас Україна вичерпала запаси перехоплювачів для зупинки російських ракет, що залишає Київ та інші міста майже беззахисними.

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