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Новости Визит Уиткоффа в рф Визит Уиткоффа и Кушнера в Украину Удары по рф
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США требуют от Украины и РФ приостановить взаимные удары на время визита Виткоффа и Кушнера, - NYT

Специальные представители президента США Стивен Виткофф и Джаред Кушнер

Спецпосланцы президента США Дональда Трампа - Стив Уиткофф и Джаред Кушнер - в эти выходные отправляются в Москву и Киев, пытаясь возобновить переговоры о мирном соглашении для прекращения войны в Украине.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на осведомленных о дипломатических усилиях чиновников, передает Цензор.НЕТ.

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Условие для проведения визита

По данным издания, переговоры об этой поездке длились несколько недель - США настаивали, чтобы Украина временно прекратила атаки дронов на Москву и энергетические объекты РФ на время пребывания посланников в России, а Россия, в свою очередь, прекратила ракетные удары по Киеву. Собеседники издания говорили на условиях анонимности, поскольку официально о поездке еще не объявили.

Пока неизвестно, привезут ли американцы новые мирные предложения обоим президентам Украины и РФ или будут пытаться подтолкнуть стороны к согласованию позиций по вопросам, которые остаются нерешенными - в частности, кто в конечном итоге будет контролировать Донбасс, частично оккупированную Россией территорию Украины.

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Беспрецедентный визит в Киев

Хотя Уиткофф и Кушнер неоднократно посещали Москву, в Киеве они не бывали, несмотря на несколько официальных приглашений. Две недели назад директор ЦРУ Джон Ретклифф совершил поездку в Москву, проведя там всего несколько часов на встрече с российским коллегой. Сам Уиткофф встречался с Путиным более полудюжины раз.

Контекст ситуации на фронте

  • Издание пишет, что визит происходит в критический момент конфликта. На протяжении большей части года украинские удары по нефтеперерабатывающим заводам и другим энергетическим объектам оказывали разрушительное воздействие на Россию, вынуждая россиян часами стоять в очередях за топливом. В то же время Украина исчерпала запасы перехватчиков для сбивания российских ракет, что оставляет Киев и другие города практически беззащитными.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина не будет наносить удары по РФ во время визита Виткоффа и Кушнера в Москву, ожидаем "зеркального молчания", - Зеленский

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Топ комментарии
+4
Яка може бути повага до людей які не мають значення,та виконують роль передастов,недолугого трампа(закоханого у *****)
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04.09.2026 20:50 Ответить
+3
Ну і сцикуни, Джолі приїздила не боялась,а ці вже наклали повні штани!!!
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04.09.2026 20:59 Ответить
+2
і знову The New York Times?
мудра же в тюрязі, то хто у The New York Times збирає мішки з наліком?

а, все лише для того що б зелений гундосий поц позаглядав в очко вітькофу та зятькову!
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04.09.2026 20:35 Ответить

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