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Новини Візит Віткоффа до РФ Візит Віткоффа та Кушнера в Україну
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Путін на зустрічі з Віткофом і Кушнером заявив, що РФ не атакує Київ з опівночі суботи

Путін про удари по Києву

Російський диктатор Володимир Путін під час зустрічі з представниками президента США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером заявив, що удари по Києву не завдавалися з 00:00 годин суботи 5 вересня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

Що ще сказав диктатор

Також Путін повідомив, що Київ опублікував свій заклик до ширшого перемир'я на три дні, але "про це домовленостей не було".

Водночас російський диктатор зазначив, що "українська сторона значно знизила кількість ударів по території РФ".

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Що передувало

  • Раніше повідомлялося, що у Кремлі розпочалася зустріч російського диктатора Володимира Путіна з представниками президента США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером.
  • Російський диктатор Володимир Путін начебто дав вказівку з півночі відсьогодні протягом трьох діб не завдавати ударів по Києву.
  • Своєю чергою президент Володимир Зеленський провів розмову з представниками президента США, після чого заявив, що "з моменту цієї нашої розмови готові дотримуватись режиму припинення повітряних ударів щодо міст, які задіяні у перемовному процесі. Відтепер і до кінця цієї доби суботи, в неділю та понеділок Україна готова утримуватись від ударів по Москві, і розраховуємо, що росіяни – по Києву".

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Автор: 

Кушнер Джаред (99) путін володимир (13593) Віткофф Стів (344) припинення вогню (463)
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Топ коментарі
+6
Категорично не довіряю кремлівському уроду
і його банді !!
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05.09.2026 21:29 Відповісти
+5
Як дізнатись що рузкій бреше? - він дише
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05.09.2026 21:21 Відповісти
+5
Кацап тільки но з свиноматки вилізе то вже бреше
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05.09.2026 21:28 Відповісти

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