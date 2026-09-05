Представники США почали роботу з російською стороною: Відтепер і до понеділка готові не бити по Москві в обмін на припинення ударів по Києву, - Зеленський
Представники президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер уже почали роботу з російською стороною. Україна готова утримуватись від ударів по Москві і розраховує, що росіяни не битимуть по Києву.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.
Дипломатичний трек
"Щойно говорили з представниками президента Америки. Вони вже почали сьогодні роботу з російською стороною. З моменту цієї нашої розмови готові дотримуватись режиму припинення повітряних ударів щодо міст, які задіяні у перемовному процесі. Відтепер і до кінця цієї доби суботи, в неділю та понеділок Україна готова утримуватись від ударів по Москві, і розраховуємо, що росіяни – по Києву", - зазначив президент.
Він наголосив, що на дипломатичному треку наші дії мають бути й будуть так само на сто відсотків сильними та ефективними.
За словами Зеленського, план дипломатичних заходів на завтра в Києві за участі американської команди затверджений.
"Чекаємо на Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера й готові до змістовної розмови. Дякую всім, хто з Україною!" - додав він.
Ситуація на фронті
Були сьогодні також доповіді міністра оборони Євгенія Хмари та Головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого щодо ситуації на фронті, динаміки загроз у повітряному просторі України та наших кроків і активних оборонних операцій.
Що передувало
- Раніше повідомлялося, що спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та зять Трампа Джаред Кушнер прибули до Москви.
- Російський диктатор Володимир Путін начебто дав вказівку з півночі відсьогодні протягом трьох діб не завдавати ударів по Києву.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль