Представники США почали роботу з російською стороною: Відтепер і до понеділка готові не бити по Москві в обмін на припинення ударів по Києву, - Зеленський

Представники президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер уже почали роботу з російською стороною. Україна готова утримуватись від ударів по Москві і розраховує, що росіяни не битимуть по Києву.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

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Дипломатичний трек

"Щойно говорили з представниками президента Америки. Вони вже почали сьогодні роботу з російською стороною. З моменту цієї нашої розмови готові дотримуватись режиму припинення повітряних ударів щодо міст, які задіяні у перемовному процесі. Відтепер і до кінця цієї доби суботи, в неділю та понеділок Україна готова утримуватись від ударів по Москві, і розраховуємо, що росіяни – по Києву", - зазначив президент.

Він наголосив, що на дипломатичному треку наші дії мають бути й будуть так само на сто відсотків сильними та ефективними.

За словами Зеленського, план дипломатичних заходів на завтра в Києві за участі американської команди затверджений.

"Чекаємо на Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера й готові до змістовної розмови. Дякую всім, хто з Україною!" - додав він.

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Ситуація на фронті

Були сьогодні також доповіді міністра оборони Євгенія Хмари та Головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого щодо ситуації на фронті, динаміки загроз у повітряному просторі України та наших кроків і активних оборонних операцій.

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Що передувало