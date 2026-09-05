УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9947 відвідувачів онлайн
Новини Візит Віткоффа та Кушнера в Україну
2 353 47

Представники США почали роботу з російською стороною: Відтепер і до понеділка готові не бити по Москві в обмін на припинення ударів по Києву, - Зеленський

Зеленський про візит Віткофа і Кушнера

Представники президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер уже почали роботу з російською стороною. Україна готова утримуватись від ударів по Москві і розраховує, що росіяни не битимуть по Києву.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Дипломатичний трек

"Щойно говорили з представниками президента Америки. Вони вже почали сьогодні роботу з російською стороною. З моменту цієї нашої розмови готові дотримуватись режиму припинення повітряних ударів щодо міст, які задіяні у перемовному процесі. Відтепер і до кінця цієї доби суботи, в неділю та понеділок Україна готова утримуватись від ударів по Москві, і розраховуємо, що росіяни – по Києву", - зазначив президент.

Він наголосив, що на дипломатичному треку наші дії мають бути й будуть так само на сто відсотків сильними та ефективними.

За словами Зеленського, план дипломатичних заходів на завтра в Києві за участі американської команди затверджений.

"Чекаємо на Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера й готові до змістовної розмови. Дякую всім, хто з Україною!" - додав він.

Також читайте: РФ проігнорувала режим тиші, але під час візиту Віткоффа і Кушнера ударів по Києву може не бути, - Буданов

Ситуація на фронті

Були сьогодні також доповіді міністра оборони Євгенія Хмари та Головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого щодо ситуації на фронті, динаміки загроз у повітряному просторі України та наших кроків і активних оборонних операцій.

Також читайте: У Кремлі не очікують прориву від візиту посланців Трампа, - Bloomberg

Що передувало

  • Раніше повідомлялося, що спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та зять Трампа Джаред Кушнер прибули до Москви.
  • Російський диктатор Володимир Путін начебто дав вказівку з півночі відсьогодні протягом трьох діб не завдавати ударів по Києву.

Автор: 

Зеленський Володимир (26878) Кушнер Джаред (99) Віткофф Стів (336)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+24
Так ми й так не били по москві - капотня так а кацапи кожен день по Києву відриваються
показати весь коментар
05.09.2026 17:40 Відповісти
+14
Нарешті в Москві трохи перепочинуть від цих безкінечних обстрілів!
показати весь коментар
05.09.2026 17:56 Відповісти
+11
А тепер офіційно не битемемо...
показати весь коментар
05.09.2026 17:43 Відповісти

Завантаження...

 
 