УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10925 відвідувачів онлайн
Новини Візит Віткоффа до РФ Моніторинг припинення вогню Візит Віткоффа та Кушнера в Україну
1 728 28

РФ проігнорувала режим тиші, але під час візиту Віткоффа і Кушнера ударів по Києву може не бути, - Буданов

буданов

Українська сторона висунула ініціативу щодо цілковитого припинення бойових дій, яке мало б поширюватися як на лінію зіткнення, так і на повітряний простір. Втім, із боку Кремля жодної реакції на цю пропозицію так і не надійшло.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив керівник ОП Кирило Буданов в коментарі "Суспільному".

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Україна пропонувала РФ припинення вогню

Буданов підтвердив, що Київ справді виступав із пропозицією щодо припинення вогню. Йдеться не лише про зупинку російських ударів по Україні, а й про ситуацію безпосередньо на лінії фронту.

За його словами, пропозицію передали особисто Путіну. Водночас Москва на неї не відреагувала.

"Але дрони летять, ви все бачили", - сказав керівник ОП.

Окремо Буданов повідомив про майбутній візит до України спеціальних представників президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера.

За його словами, їхній приїзд запланований на цю неділю.

Чи битиме РФ по Києву цього дня?

Буданов також припустив, що під час візиту американських представників Росія може не завдавати ударів по Києву. Водночас він не заявляв про отримані від РФ гарантії щодо цього.

Що передувало?

  • Нагадаємо, спецпосланці президента США Дональда Трампа - Стів Віткофф та Джаред Кушнер - 5-6 вересня вирушають до Москви й Києва. Вони зустрінуться з президентами України та Росії. Це також підтвердив Володимир Зеленський.
  • Наразі Віткофф і Кушнер вже прибули до Москви.

Автор: 

Буданов Кирило (683) Кушнер Джаред (99) Віткофф Стів (336) припинення вогню (459)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+13
ЩЕ ОДИН КЛОУН) Він такий розвідник як я Чеський підводник
показати весь коментар
05.09.2026 12:47 Відповісти
+7
Від слова "розводити"😁 його зашквареного по вуха в корупції вже ніхто серйозно не сприймає, аж після кави в Криму, зате так поважно щоки надуває що дами від нього пісяються)
показати весь коментар
05.09.2026 12:50 Відповісти
+6
Проснувся? - чого в нас одні тормози? - а як красти то попереду всієї планети
показати весь коментар
05.09.2026 12:51 Відповісти

Завантаження...

 
 