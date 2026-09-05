РФ проігнорувала режим тиші, але під час візиту Віткоффа і Кушнера ударів по Києву може не бути, - Буданов

Українська сторона висунула ініціативу щодо цілковитого припинення бойових дій, яке мало б поширюватися як на лінію зіткнення, так і на повітряний простір. Втім, із боку Кремля жодної реакції на цю пропозицію так і не надійшло.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив керівник ОП Кирило Буданов в коментарі "Суспільному".

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Україна пропонувала РФ припинення вогню

Буданов підтвердив, що Київ справді виступав із пропозицією щодо припинення вогню. Йдеться не лише про зупинку російських ударів по Україні, а й про ситуацію безпосередньо на лінії фронту.

За його словами, пропозицію передали особисто Путіну. Водночас Москва на неї не відреагувала.

"Але дрони летять, ви все бачили", - сказав керівник ОП.

Окремо Буданов повідомив про майбутній візит до України спеціальних представників президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера.

За його словами, їхній приїзд запланований на цю неділю.

Чи битиме РФ по Києву цього дня?

Буданов також припустив, що під час візиту американських представників Росія може не завдавати ударів по Києву. Водночас він не заявляв про отримані від РФ гарантії щодо цього.

Що передувало?